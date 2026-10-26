OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Coen K. staat terecht voor moord op zijn vriendin Jessica uit Vlijmen: 'Beestachtig'

Rechtszaak

Vandaag, 18:49

Link gekopieerd

De 36-jarige Coen K. uit Uden staat maandag terecht voor de moord op zijn vriendin Jessica (38) uit het Brabantse Vlijmen. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doodschoppen van zijn partner in juli 2025. Het was een emotionele dag in de rechtbank in Den Bosch voor nabestaanden.

De 3-jarige dochter van Jessica was getuige van de gruwelijke femicide. "Ze heeft zich verschillende keren bij opa en oma over het incident uitgelaten", vertelt slachtofferadvocaat Tim Bueter tijdens de zitting. Daarnaast komen er tijdens het spreekrecht nog andere schokkende details naar voren. Jessica zou zo ernstig zijn toegetakeld dat de kist dicht moest blijven tijdens de uitvaart en de familie zo geen afscheid kon nemen.

Luister de podcast Vrouwenmoord: Heel Nederland staat op tegen femicide

Verdachte kan zich weinig herinneren

Coen K. verklaart zelf dat hij zich weinig kan herinneren van het incident. "Ik vind het verschrikkelijk voor de nabestaanden, voor Jessica, voor iedereen. Maar ik heb dit nooit gewild."

In bovenstaande video zie je hoe de eerste zittingsdag is verlopen, waar tot in detail de laatste uren van het leven van Jessica werden beschreven.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Man (35) die verdacht wordt van doden partner in Vlijmen langer vast
Crime
Man (35) die verdacht wordt van doden partner in Vlijmen langer vast
Man die vrouw doodde in Vlijmen was haar partner, kind was erbij
Crime
Man die vrouw doodde in Vlijmen was haar partner, kind was erbij
Vrouw overlijdt na geweld in huis Vlijmen, man (35) aangehouden
Crime
Vrouw overlijdt na geweld in huis Vlijmen, man (35) aangehouden
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.