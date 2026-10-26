Coen K. staat terecht voor moord op zijn vriendin Jessica uit Vlijmen: 'Beestachtig'

De 36-jarige Coen K. uit Uden staat maandag terecht voor de moord op zijn vriendin Jessica (38) uit het Brabantse Vlijmen. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doodschoppen van zijn partner in juli 2025. Het was een emotionele dag in de rechtbank in Den Bosch voor nabestaanden.

De 3-jarige dochter van Jessica was getuige van de gruwelijke femicide. "Ze heeft zich verschillende keren bij opa en oma over het incident uitgelaten", vertelt slachtofferadvocaat Tim Bueter tijdens de zitting. Daarnaast komen er tijdens het spreekrecht nog andere schokkende details naar voren. Jessica zou zo ernstig zijn toegetakeld dat de kist dicht moest blijven tijdens de uitvaart en de familie zo geen afscheid kon nemen.

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Verdachte kan zich weinig herinneren

Coen K. verklaart zelf dat hij zich weinig kan herinneren van het incident. "Ik vind het verschrikkelijk voor de nabestaanden, voor Jessica, voor iedereen. Maar ik heb dit nooit gewild."

In bovenstaande video zie je hoe de eerste zittingsdag is verlopen, waar tot in detail de laatste uren van het leven van Jessica werden beschreven.