Podcast Vrouwenmoord: Heel Nederland staat op tegen femicide

Femicide is geen incident, maar het eindpunt van een patroon van psychisch en fysiek geweld. In een nieuwe aflevering van de podcast Vrouwenmoord spreekt Esther Monsma met deelnemers van femicide-marsen, familierechtadvocaat Ingrid Vledder en Tweede Kamerlid Songül Mutluer. Het gevaar voor vrouwen schuilt vaak achter de voordeur. Intieme terreur is een onzichtbare vorm van huiselijk geweld, die vrouwen isoleert in een omgeving van constante dreiging en manipulatie, die hen psychisch afbreekt. Joke, een vrouw die jarenlang slachtoffer was van intieme terreur, vertelt hierover.

Joke’s verhaal is extreem. Haar partner manipuleerde haar via haar geloof, controleerde haar leven tot in het kleinste detail en liet meer dan 250 keer zijn naam op haar lichaam tatoeëren – zelfs op haar gezicht, buik en voeten. “Mijn lichaam zat vol met Hans,” zegt Joke. “Ik mocht niet meer denken, niet meer herinneren. Alles moest weg.”

Sneller hulp

De moorden op Lisa (17), Joeweela en Jessica deze zomer maakten diepe indruk en brachten duizenden mensen op de been. Steeds meer acties tegen geweld tegen vrouwen worden gehouden in ons land. Ook de politiek is in beweging. Tweede Kamerlid Songül Mutluer pleit voor het strafbaar stellen van intieme terreur, snellere hulpverlening en een minister voor gelijkheid.

De podcast maakt duidelijk: de onveiligste plek voor vrouwen is vaak hun eigen huis. “Dat is een realiteit die we eerst met elkaar moeten inzien,” zegt Ingrid Vledder.

Wil je na deze podcast praten over Huiselijk Geweld? Dan kan je terecht op de website van Veilig Thuis of 24 uur per dag gratis met hen bellen via 0800 - 2000. Slachtofferhulp is ook makkelijk bereikbaar via hun website of via 0900 - 0101 (gebruikelijke belkosten). Wil je praten over zelfdoding, bel dan 0800-0113.