Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Podcast Vrouwenmoord: Heel Nederland staat op tegen femicide

Podcast Vrouwenmoord: Heel Nederland staat op tegen femicide

Podcast

Vandaag, 07:40

Link gekopieerd

Femicide is geen incident, maar het eindpunt van een patroon van psychisch en fysiek geweld. In een nieuwe aflevering van de podcast Vrouwenmoord spreekt Esther Monsma met deelnemers van femicide-marsen, familierechtadvocaat Ingrid Vledder en Tweede Kamerlid Songül Mutluer. Het gevaar voor vrouwen schuilt vaak achter de voordeur. Intieme terreur is een onzichtbare vorm van huiselijk geweld, die vrouwen isoleert in een omgeving van constante dreiging en manipulatie, die hen psychisch afbreekt. Joke, een vrouw die jarenlang slachtoffer was van intieme terreur, vertelt hierover.

Joke’s verhaal is extreem. Haar partner manipuleerde haar via haar geloof, controleerde haar leven tot in het kleinste detail en liet meer dan 250 keer zijn naam op haar lichaam tatoeëren – zelfs op haar gezicht, buik en voeten. “Mijn lichaam zat vol met Hans,” zegt Joke. “Ik mocht niet meer denken, niet meer herinneren. Alles moest weg.”

Sneller hulp

De moorden op Lisa (17), Joeweela en Jessica deze zomer maakten diepe indruk en brachten duizenden mensen op de been. Steeds meer acties tegen geweld tegen vrouwen worden gehouden in ons land. Ook de politiek is in beweging. Tweede Kamerlid Songül Mutluer pleit voor het strafbaar stellen van intieme terreur, snellere hulpverlening en een minister voor gelijkheid.

De podcast maakt duidelijk: de onveiligste plek voor vrouwen is vaak hun eigen huis. “Dat is een realiteit die we eerst met elkaar moeten inzien,” zegt Ingrid Vledder.

Beluister hieronder de nieuwe aflevering en abonneer je vooral om niks te missen:

Wil je in contact komen met de redactie van Vrouwenmoord? Dat kan via hvnlpodcast@talpanetwork.com.

Wil je na deze podcast praten over Huiselijk Geweld? Dan kan je terecht op de website van Veilig Thuis of 24 uur per dag gratis met hen bellen via 0800 - 2000. Slachtofferhulp is ook makkelijk bereikbaar via hun website of via 0900 - 0101 (gebruikelijke belkosten). Wil je praten over zelfdoding, bel dan 0800-0113.

LINDA., LINDA.meiden & WOMEN Inc. pleiten voor een nationaal actieplan Stop Geweld tegen Vrouwen vanuit de politiek. Zodat vrouwen veilig kunnen zijn. Altijd en overal. Daarom zijn ze een petitie gestart waarmee ze de politiek oproepen om te investeren in de veiligheid van vrouwen.

Lees ook

Duizenden mensen op de been in Utrecht bij mars tegen femicide
Duizenden mensen op de been in Utrecht bij mars tegen femicide
Gewelddadige partner verlaten is zo makkelijk nog niet: 'Het heeft niks met passie te maken'
Gewelddadige partner verlaten is zo makkelijk nog niet: 'Het heeft niks met passie te maken'
Femicide is voorspelbaar, dit zijn de 8 voortekenen van een moord op een vrouw
Femicide is voorspelbaar, dit zijn de 8 voortekenen van een moord op een vrouw
Cheyenne vluchtte voor haar man: ‘Hij onthoofdde onze drie katten’
Cheyenne vluchtte voor haar man: ‘Hij onthoofdde onze drie katten’

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.