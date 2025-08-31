Duizenden mensen op de been in Utrecht bij mars tegen femicide

De binnenstad van Utrecht kleurde zondagmiddag vol met demonstranten. Naar schatting enkele duizenden mensen liepen mee in een protestmars tegen femicide. De tocht begon op de Mariaplaats en voerde langs onder meer de Catharijnesingel, Potterstraat en het Janskerkhof, met als eindpunt het Domplein.

Veel deelnemers droegen borden met teksten als 'geen vrouw is van jou', 'voor alle dochters' en 'laat ons leven'. De organisatie benadrukte dat femicide meer is dan alleen moord: "Het gaat ook over vrouwen die dagelijks mishandeld, verkracht, geïntimideerd of niet geloofd worden. Dit is geen incident. Dit is een patroon. En wij zeggen: het stopt hier."

Mars verliep rustig

Volgens de gemeente Utrecht is de demonstratie zonder problemen verlopen. Hulpdiensten waren aanwezig, maar hoefden niet in te grijpen. De politie spreekt over 3.500 meelopers in de mars, de organisatie zelf zegt dat er 6.000 mensen aanwezig waren.

Op veel plekken in Nederland waren de afgelopen avond en nacht ook fietsacties naar onveilige plekken, kijk hier hoe dat eruit ziet:

1:18 Op veel plekken in Nederland fietsacties naar onveilige plekken: vrouwen eisen de nacht op

In Rotterdam begon zondag rond 14.00 uur een mars tegen femicide vanaf het Schouwburgplein. De Dolle Mina’s organiseren de tocht elke zondag tot en met 21 september. De dag na de laatste mars praat de Tweede Kamer over femicide.

Op beelden van de Rotterdamse Dolle Mina’s op Instagram is te zien dat demonstranten borden bij zich hadden met teksten als ‘Meld ook psychisch geweld’ en ‘Stoere mannen corrigeren elkaar’. De route van 4,5 kilometer heeft de vorm van een acht, als verwijzing naar het feit dat in Nederland gemiddeld elke acht dagen een vrouw wordt gedood, vaak door een partner, ex of iemand die ze heeft afgewezen.

Hart van Nederland/ANP