Honderden de straat op in Den Haag voor veiligheid vrouwen: 'Zo ontzettend klaar mee'

Honderden demonstranten zijn zaterdagavond in Den Haag de straat op gegaan voor meer veiligheid voor meisjes en vrouwen, vooral 's avonds en 's nachts. Op de Laan van Reagan en Gorbatsjov bij het Malieveld organiseerden de Haagse Dolle Mina's de demonstratie 'Wij eisen de nacht op'.

Demonstranten hadden borden bij zich met teksten als 'Ik wil veilig thuiskomen', 'Nee = nee' en 'De nacht is ook van ons'. Ook veel mannen namen deel aan het protest.

GroenLinks-wethouder Mariëlle Vavier (Inclusie) hield tijdens het protest een toespraak. Ze zei er "zo ontzettend klaar mee" te zijn dat vrouwen altijd alert moeten zijn. Zij noemde het terecht dat "de woede die we voelen" immens is.

"Het voelt alsof je vrijheid afhangt van of mannen zich die avond toevallig gedragen. En van of andere mannen het lef hebben om elkaar aan te spreken, te staan voor normaal gedrag, op te staan tegen vrouwenhaat", zei Vavier, die regelmatig applaus en bijval kreeg.

Buurman, vader, collega

De wethouder zei dat het belangrijk is dat de samenleving verandert en mannen in het bijzonder. "Alle mannen hebben een rol, alle mannen moeten veranderen. Stop met in twijfel trekken van wat wij elke dag meemaken. Spreek je buurman, je vader, je collega aan op fout gedrag", aldus de politica.

De demonstranten, met voorop de Haagse Dolle Mina's, vertrokken rond 21.15 uur voor een mars van 2,7 kilometer door de stad en keerden daarna terug naar het Malieveld. Daar zong actrice en zangeres Pip Lieke Lucas haar debuutsingle Als het donker wordt, die de Haagse Dolle Mina's hebben uitgeroepen tot hun campagnelied.

Daarnaast gaan in zeker vijftien Nederlandse steden Dolle Mina's fietsend de nacht in. De dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude en andere recente geweldsincidenten vormen de aanleiding voor de manifestaties.

ANP