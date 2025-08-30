Terug

Wat doe je als je wordt aangevallen? Gratis cursus zelfverdediging na moord Lisa (17)

Crime

Vandaag, 19:04

De moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude laat diepe sporen na. Ook zelfverdedigingsinstructeur Shimi Beck voelt dat en besloot iets te doen. Zaterdag organiseert hij in Amsterdam een gratis cursus voor vrouwen, gericht op situaties die je tegen kunt komen als fietser, dat is te zien in de video bovenaan.

"Ik geef vaker zelfverdedigingscursussen in mijn vechtschool, maar nog nooit op deze manier. Dit is naar aanleiding van de moord op Lisa. Ik wilde iets doen voor de samenleving", vertelt Shimi. Hij geeft al meer dan zeven jaar trainingen aan vrouwen en hoort daarbij geregeld verhalen over onveiligheid in het dagelijks leven.

'Allemaal een beetje Lisa'

De aanwezige vrouwen zijn blij met de les: "Het is heel erg belangrijk. We zijn allemaal een beetje Lisa." Een andere vrouw zegt: "Als de wereld niet verbetert, laat ik het zelf dan maar doen, laat het maar beginnen bij mezelf."

