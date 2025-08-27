Zo werkt de Volendamse 'Lisa-app': noodknop roept buurtbewoners om hulp

Twee vrouwen op TikTok deden vorige week een voorstel om een 'Lisa-app' te maken: een app waarbij vrijwilligers in de buurt - net als bij een reanimatieoproep - een melding krijgen bij een onveilige situatie en kunnen helpen. In Volendam hebben ze al een paar jaar zo'n app: je klikt op de noodknop, en dan gaan je camera en microfoon automatisch aan. Mensen in de buurt worden opgetrommeld om je te komen helpen. Hart van Nederland ging langs bij oprichter Frank van Drie.

Het idee van de vrouwen krijgt lovende reacties, maar er is ook kritiek, want zou dit niet mensen met verkeerde intenties oproepen? Denk aan de 73-jarige man in Arnhem als gevolg van een 'pedojacht' om het leven werd gebracht. Of bijvoorbeeld de zelfbedachte burgerwacht in Ter Apel. Volgens Frank slaat deze kritiek nergens op. Als je agressief bent, mag je niet eens in deze groep.

Hoe werkt de app?

Frank heeft inmiddels contact met Danique, de initiatiefneemster van de Wij eisen de nacht op campagne. Maar hoe werkt zijn app? "Je melding komt binnen bij een particuliere meldkamer en een coördinator van de vrijwilligersgroep. De app zet meteen je camera open en je microfoon aan. Deze beelden worden ook bewaard. Er zijn vijf vrijwilligers nodig. De appt roept er 10 op, voor het geval sommigen niet kunnen. Het werkt net als bij de brandweer."

Je kunt ook selecteren of een vrijwilliger medisch onderlegd moet zijn, gaat Frank verder. "De vrijwilligers zien ook waar de rest is, zodat ze niet alleen op een melding afgaan. Je hebt eigenlijk een soort live Google Streetview."

Frank is met de app begonnen toen Kick Out Zwarte Piet naar Volendam kwam. "Er was veel onrust in de buurt en we wilden de buurtwacht opschalen. Er zijn ook veel zaken die politie niet oppakt omdat ze 'te licht' zijn. Denk aan fietsendiefstal, oplichting of vernielingen. We zitten er kort op. Zo hebben we ook een paar dingen opgelost in het dorp, zonder dat er politie aan hoefde te komen. We zijn ook laagdrempelig."

Van cynisch naar enthousiast

De gemeente was eerst cynisch, zegt Frank. "Ze dachten dat we een 'knokploeg' of 'munitie' zouden worden. Maar 2 jaar later zijn ze enthousiast en denken ze met ons mee. Onze vrijwilligers trainen we en elke vrijwilliger kennen we. We bootsen situaties na met toneelstukjes."

600 mensen hebben de betaalde app gedownload en 50 vrijwilligers helpen. Hoe vaak de noodknop wordt ingedrukt, weet Frank niet. En als je het dorp uitgaat, verdwijnt de noodknop zodat er geen valse meldingen binnenkomen. "Iedere gemeente kan deze app gebruiken. We willen ook een blauwdruk maken. Dit is de toekomst. Je hebt een community die voor elkaar zorgt."