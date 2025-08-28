Dit weekend landelijke fietsactie in 17 steden naar onveilige plekken

Vrouwenrechtenbeweging Dolle Mina organiseert aankomend weekend de eerste landelijke fietsactie om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen die 's nachts over straat gaan. In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 augustus om klokslag 00:00 uur start door heel Nederland een verlichte fietstocht vanuit uitgaanscentra naar onveilige plekken, waarbij de slogan ‘De nacht is ook van ons’ centraal staat.

De actie volgt nadat de 17-jarige Lisa eerder deze maand werd vermoord in Amsterdam toen ze alleen 's nachts naar huis fietste. " Dolle Mina roept iedereen op, vrouwen én mannen, jong en oud, om mee te fietsen om eens en voor altijd duidelijk te maken dat we onveilige straten en onveilig gedrag in Nederland niet langer accepteren", aldus Nynke, woordvoerder bij Dolle Mina.

Vorige week werd voor het eerst een stille fietstocht gehouden in Middelburg:

1:11 Stoet aan fietsen door Middelburg voor overleden Lisa (17)

Er zijn fietstochten gepland in Amersfoort, Leeuwarden, Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Zwolle, Tilburg, Nijmegen, Deventer, Coevorden, Groningen, Rotterdam, Den Bosch, Haarlem, Leiden, Utrecht en Maastricht.

Routes

De fietstocht gaat langs routes waar iedereen zich veilig zou moeten voelen. Voor meisjes en vrouwen is dat namelijk lang niet zo vanzelfsprekend, pleit Dolle Mina "Met sleutels in hun hand, 112 alvast ingetoetst en de afspraak te appen bij thuiskomst, fietsen ze de nacht in. Een vrouwenprobleem? Nee, een maatschappelijk probleem!" Dolle Mina eist dat de verantwoordelijkheid niet langer bij meisjes en vrouwen wordt neergelegd.

Dolle Mina roept deelnemers op zoveel mogelijk verlichting mee te nemen zodat er een bonte, goed zichtbare stoet ontstaat. "Zo laten we zien dat de nacht ook van ons vrouwen is, en van iedereen die zich op straat onveilig voelt", benadrukt Nynke, "en eisen we de nacht op, zoals Dolle Mina Danique ook doet via haar billboardactie."

Wekelijkse demonstraties

Dolle Mina, oorspronkelijk een feministische beweging die van 1969 tot ongeveer 1978 actief was, werd in 2013 opnieuw leven ingeblazen. Sinds 2024 voert de groep actie tegen femicide en voor vrouwenrechten. "Dolle Mina organiseert in reactie op de recente golf van gruwelijke misdrijven tegen vrouwen sinds 3 augustus wekelijks een Mars tegen Femicide in Rotterdam, en vele andere marsen en protesten door het land."

Zo ook deze aankomende fietsactie. "De roep om nu massaal iets te doen, is overal zó groot, dat we deze landelijke fietstocht organiseren. Want vrouwen voelen zich te vaak, overdag maar zéker als het donker wordt, onveilig", aldus Dolle Mina.