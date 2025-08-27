Stille fietstocht voor Lisa voert langs enge plekken: 'Lugubere route'

Veilig thuiskomen en daarmee dus ook een veilige route kunnen afleggen. Dat zou normaal moeten zijn voor iedereen, maar helaas weten we met de dood van Lisa dat dat zeker niet altijd het geval is. En niet alleen in Amsterdam zijn er onveilige, donkere en vervelende routes, ook elders in het land zijn er gebieden waar je liever niet alleen 's avonds laat doorheen wil fietsen. Om dat probleem aan te kaarten, stappen in Zoeterwoude woensdagavond mogelijk tientallen of honderden mensen op de fiets, voor een 'stille fietstocht'.

De tocht wordt georganiseerd door Bianca Choufour en Annelies Smit en voert langs diverse donkere, vervelende routes in de Zuid-Hollandse plaats. Ze noemen die route ook wel 'de spookroute'. De oproep om mee te fietsen gaat veel rond op onder andere sociale media. "Het is echt al heel veel gedeeld, het maakt echt een hoop los. Het is echt heel erg hard nodig dat dit gebeurt", stelt Bianca.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Locoburgemeester fietst mee?

Zij is, net als Annelies en heel veel inwoners van ons land, ernstig geschokt door de gebeurtenissen met Lisa. "Maar het is geen luid protest. We doen het allemaal in stilte, voor een stukje bewustwording", aldus de organisatrice. Haar oproep om mee te fietsen heeft ook het gemeentehuis bereikt. Locoburgemeester Paul Olthof stapt woensdagavond namelijk zelf ook op de fiets om de route mee te rijden.

Zelf ook meefietsen? Dat kan zeer zeker. Hoewel aanmelden niet nodig is, verwacht de organisatie wel een flinke opkomst. "Daar hebben we al signalen van gekregen. En kennelijk zijn de voetbalclub en de scouting gemobiliseerd om mee te fietsen." De tocht begint om 21.00 uur op de Dorpsstraat in Zoeterwoude en voert langs de Vrouwenweg, Cronesteyn en de Industrieweg.