Eén minuut stilte, daarna applaus: Abcoude eert Lisa bij start feestweek

De jaarlijkse feestweek in Abcoude start dinsdagavond in aangepaste vorm vanwege de dood van de 17-jarige Lisa. Om 22.00 uur werd op het hele evenemententerrein een minuut stilte gehouden, waarna de kerkklokken luidden. De kermis is kleiner opgezet en de muziek wordt op zachter volume gespeeld. Ook sluiten de barren geleidelijk, zodat bezoekers rustig naar huis kunnen.

Na de minuut stilte en het luiden van de kerkklokken, volgde applaus. "Laat het één minuut oorverdovend stil zijn in ons prachtige dorp!", stond op de website van het evenement. De familie van Lisa was aanwezig tijdens de minuut stilte. "De familie van Lisa was erbij en is diep geraakt", laat een woordvoerster van Namens de Familie na afloop weten. "Ze voelen zich gesteund en ontroerd door de grote betrokkenheid van het hele dorp."

Eerder op de avond vond de lampionnenoptocht plaats, die dit jaar een kortere route volgde en eindigde bij ‘t Markvelt, waar veel dorpsbewoners samenkwamen.

'Afzeggen niet de oplossing'

De beslissing om het evenement door te laten gaan, was niet vanzelfsprekend. "Natuurlijk hebben we ook gesproken over het niet laten doorgaan van de feestweek, maar dat is niet de oplossing als je een ontmoeting wilt creëren en die mogelijkheid wilt bieden", aldus burgemeester Maarten Divendal van de gemeente De Ronde Venen, waar Abcoude onder valt,. "Ook de familie heeft laten weten het goed te vinden hoe iedereen meeleeft en hoe er wordt meegedacht."

Lisa kwam in de nacht van dinsdag op woensdag door een ernstig misdrijf om het leven toen ze op de fiets onderweg was naar huis vanuit Amsterdam, waarvoor een 22-jarige verdachte vastzit.

Volgens Divendal "bestaat er geen blauwdruk voor rouwen". "We hebben met elkaar besproken wat een fatsoenlijke manier is om recht te doen aan deze afschuwelijke situatie, maar ook aan een dorpstraditie met al meer dan 100 jaar in de laatste week van augustus een feest."

De burgemeester denkt dat er vast mensen zijn die zich hier niet in kunnen vinden. "Maar op deze manier denken wij en alle betrokken partijen dat we met elkaar een modus hebben gevonden die past bij onze gemeenschap."

Impact

De dood van het meisje heeft veel impact. "In een dorp als Abcoude kent iedereen elkaar eigenlijk wel", weet Divendal. "Er zijn allerlei mensen die zich verbonden voelen met de familie en met het afschuwelijke leed dat ze doormaken."

"De afschuwelijke gebeurtenis van deze week heeft ons allen diep geraakt", schrijft de stichting Feestelijkheden Abcoude. "Onze gedachten en ons medeleven gaan allereerst uit naar de familie, vrienden en naasten van het slachtoffer."

Gevoelens in het dorp

De organisatie van de feestweek heeft verder het Paalklimmen op donderdag afgelast en biedt op deze plek gelegenheid om samen te komen. Verder wordt tijdens de hoofdacts bij Hotel Café Restaurant Koekenbier stilgestaan bij de dood van het meisje en past café-restaurant De Eendracht het programma in de tuin aan. "Met deze aanpassingen proberen we de Feestweek 2025 op een respectvolle manier vorm te geven, rekening houdend met alle gevoelens die er in het dorp leven", aldus de stichting.

Hart van Nederland/ANP