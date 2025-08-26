Onderzoek naar dood Lisa: politie zoekt in water bij COA-pand in Amsterdam

Politiemensen hebben dinsdagmiddag met een boot in het water gezocht achter een gebouw van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Amsterdam-Zuidoost. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de actie te maken met het onderzoek naar de dood van de 17-jarige Lisa, die vorige week omkwam.

Het pand aan de Hogehilweg komt vaker terug in berichtgeving, omdat daar volgens meerdere media de 22-jarige verdachte verbleef. De politie, het OM en het COA willen dit niet bevestigen.

Dit is wat we nu weten over de dood van Lisa:

0:55 Dit weten we nu over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude

Een politieman op de plek wilde niet ingaan op vragen van journalisten. "We zijn aan het dreggen," was het enige wat hij zei.

Witte tonnen

Vanaf de kant was te zien hoe agenten in een klein bootje rondvoeren. Op een gegeven moment werden twee witte tonnen uit het water gehaald en overgedragen aan andere politiemensen.

Die politiemensen stopten de inhoud van de tonnen in een witte envelop. De envelop werd in een auto gelegd, die later met enkele agenten vertrok. Na verloop van tijd werden de zoekwerkzaamheden beëindigd. Het bootje van de politie werd uit het water gehaald en weggevoerd.

De 17-jarige Lisa kwam over de Holterbergweg toen ze 's nachts vanuit het centrum van Amsterdam naar haar huis in Abcoude fietste. Bij de plek waar haar lichaam werd gevonden liggen deze week meerdere rijen met bloemen.

ANP