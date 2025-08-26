Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Onderzoek naar dood Lisa: politie zoekt in water bij COA-pand in Amsterdam

Crime

Vandaag, 14:27

Link gekopieerd

Politiemensen hebben dinsdagmiddag met een boot in het water gezocht achter een gebouw van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Amsterdam-Zuidoost. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de actie te maken met het onderzoek naar de dood van de 17-jarige Lisa, die vorige week omkwam.

Het pand aan de Hogehilweg komt vaker terug in berichtgeving, omdat daar volgens meerdere media de 22-jarige verdachte verbleef. De politie, het OM en het COA willen dit niet bevestigen.

Dit is wat we nu weten over de dood van Lisa:

Dit weten we nu over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude
0:55

Dit weten we nu over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude

Een politieman op de plek wilde niet ingaan op vragen van journalisten. "We zijn aan het dreggen," was het enige wat hij zei.

Witte tonnen

Vanaf de kant was te zien hoe agenten in een klein bootje rondvoeren. Op een gegeven moment werden twee witte tonnen uit het water gehaald en overgedragen aan andere politiemensen.

Die politiemensen stopten de inhoud van de tonnen in een witte envelop. De envelop werd in een auto gelegd, die later met enkele agenten vertrok. Na verloop van tijd werden de zoekwerkzaamheden beëindigd. Het bootje van de politie werd uit het water gehaald en weggevoerd.

De 17-jarige Lisa kwam over de Holterbergweg toen ze 's nachts vanuit het centrum van Amsterdam naar haar huis in Abcoude fietste. Bij de plek waar haar lichaam werd gevonden liggen deze week meerdere rijen met bloemen.

ANP

Lees ook

Verdachte van dood Lisa (17) blijft zeker 2 weken langer vastzitten
Verdachte van dood Lisa (17) blijft zeker 2 weken langer vastzitten
Amsterdams uitgaansleven kleurt oranje na dood Lisa (17)
Amsterdams uitgaansleven kleurt oranje na dood Lisa (17)
Minuut applaus voor vermoorde Lisa (17) in Johan Cruijff ArenA
Minuut applaus voor vermoorde Lisa (17) in Johan Cruijff ArenA
Grote opkomst bij femicidemars na moord op Lisa (17): 'Ze had dromen'
Grote opkomst bij femicidemars na moord op Lisa (17): 'Ze had dromen'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.