Politie vindt mes en telefoon bij COA-locatie tijdens onderzoek moord Lisa

De politie heeft dinsdag een mes gevonden tijdens het onderzoek naar de moord op de 17-jarige Lisa. Het wapen werd aangetroffen in het water naast een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Duivendrecht, bij Amsterdam. Volgens bronnen zou de verdachte op het moment van het misdrijf op deze locatie hebben gewoond.

Dinsdag werd sporenonderzoek verricht in het water naast de opvanglocatie. Deze plek ligt vlak bij het gebied waar het lichaam van Lisa vorige week werd gevonden. Het lichaam van Lisa had meerdere steekwonden, onder andere in haar hals.

De politie en het Openbaar Ministerie bevestigen (nog) niet of de verdachte daar inderdaad woonde. Behalve het mes is er ook een zwarte telefoon uit het water gehaald. Het is nog onduidelijk of deze voorwerpen daadwerkelijk te maken hebben met de moord.

Opvanglocatie

Vrijdag maakte de politie bekend dat Lisa om het leven is gebracht door meerdere steek- en snijwonden, onder meer in haar hals. De verdachte is een asielzoeker die donderdagavond werd aangehouden op de COA-locatie waar dinsdag het sporenonderzoek plaatsvond.

Hij kwam in beeld nadat hij werd opgepakt voor de verkrachting van een vrouw aan de Weesperzijde op 15 augustus. Maandag is besloten dat de man in ieder geval twee weken langer blijft vastzitten.