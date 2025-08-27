Terug

Na dood Lisa (17) kunnen wapenwinkels vraag niet aan: 'Een ware run'

Crime

Vandaag, 18:35

De gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude leidt tot een enorme run op stroomstootwapens, pepperspray en luchtdrukpistolen. Verkopers kunnen de vraag nauwelijks aan.

Zo vertelt Herman Oldenkotte, eigenaar van een wapenzaak in het Duitse Gronau: "Na ernstige voorvallen, zoals nu, zien wij altijd dat het een komen en gaan van klanten is. In totaal heb ik dit jaar al 1400 busjes pepperspray verkocht. Die gaan het hardst. Maar ook de luchtdrukpistolen vliegen de winkel uit. Die bestel ik met dertig stuks tegelijk en die zijn dan dezelfde dag uitverkocht."

Bij Graziani Gunshop in het Duitse Emmerich, net over de grens, is deze week sprake van "een ware run" op peppersprays, vertelt een medewerker van de winkel. "Het is hier hartstikke druk. We hebben nog wel pepperspray op voorraad, maar de verkoop gaat zo hard, we weten niet wanneer de nieuwe leveringen binnenkomen", stelt hij.

Pepperspray is in Nederland verboden, maar in Duitsland mag het wel verkocht worden. Smurfenspray, een verdedigingsspray die met verf je gezicht kleurt, mag in Nederland wel verkocht worden. "Die is erg populair na wat er in Duivendrecht is gebeurd", zegt Tijn de Vries, eigenaar van de Bredase wapenwinkel Kees.

Patrick Fluyt van politievakbond ACP waarschuwt echter: "Als je zaken als bijvoorbeeld pepperspray gaat gebruiken, weet dan dat het als wapen kan worden gezien. Helemaal al een shotgun, dat werkt averechts. Kijk maar naar de andere kant van de oceaan. Maar dat incidenten zoals die met Lisa heftige reacties oproepen, snappen we. Ik ben zelf ook ouder."

