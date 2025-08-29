Familie en vrienden nemen 'met liefde' afscheid van Lisa (17)

Familie en vrienden hebben vrijdag afscheid genomen van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Dat meldt Namens de Familie in een verklaring. Lisa werd vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag met geweld om het leven gebracht in Duivendrecht, toen ze met de fiets onderweg was van Amsterdam naar haar woonplaats.

"Met liefde hebben wij vandaag afscheid genomen van Lisa, omringd door onze dierbaren. We hebben ons de afgelopen tijd gedragen gevoeld door de vele warme woorden en gebaren van steun. Wij hopen de ruimte en privacy te krijgen om in alle rust verder te kunnen rouwen om het verlies van Lisa", zo melden de ouders van Lisa in de verklaring.

In Abcoude stonden honderden mensen eerder deze week stil bij haar overlijden:

1:39 Abcoude eert Lisa bij start feestweek

Geraakt

Vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag werd Lisa gedood toen ze met haar fiets onderweg was van het centrum van Amsterdam naar Abcoude, haar woonplaats. De donderdag erop werd een 22-jarige man aangehouden in de zaak.

Veel mensen waren geraakt door de dood van Lisa. Een crowdfundingactie voor de veiligheid van vrouwen leverde meer dan een half miljoen euro op, veel gebouwen in grote steden werden verlicht met oranje boodschappen. En tijdens de voetbalwedstrijd Ajax - Heracles Almelo werd met applaus steun betuigd aan de nabestaanden van Lisa.

ANP