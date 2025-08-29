Dick Schoof betuigt medeleven aan nabestaanden Lisa (17)

Demissionair premier Dick Schoof heeft vrijdag tijdens de persconferentie na de ministerraad stilgestaan bij de dood van Lisa uit Abcoude. Het meisje kwam vorige week onderweg naar huis om het leven. "Ik wil vanaf deze plek mijn diepe medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Lisa uit Abcoude", zei Schoof.

De premier benadrukte dat geweld tegen vrouwen nooit normaal mag worden gevonden. Hij sloot zich aan bij de boodschap van de campagne 'Wij eisen de nacht op', die naar aanleiding van de gewelddadige daad is gestart. "Ook al krijgt niet elke zaak evenveel aandacht of publiciteit, we mogen nooit accepteren dat dit soort dingen gebeuren. Meisjes en vrouwen moeten gewoon altijd en overal veilig zijn. Dag en nacht", aldus Schoof.

Op schermen is al een paar dagen de boodschap 'Wij eisen de nacht op' te zien. Of mensen denken dat de campagne iets teweeg gaat brengen, zie je in onderstaande video:

1:23 Eerste schermen met boodschap 'Wij eisen de nacht op' te zien op stations

Campagne

De actie 'Wij eisen de nacht op' krijgt steeds meer steun. Mensen vragen daarmee aandacht voor het recht van vrouwen en meisjes om zich veilig te voelen, ook als ze ’s avonds of ’s nachts alleen over straat gaan. De woorden van Schoof sluiten aan bij die oproep, die na de dood van Lisa veel losmaakt in het hele land.