Gebruik 112-app schiet omhoog na dood 17-jarige Lisa

Tech-nieuws

Gisteren, 13:27

Link gekopieerd

De 112-app is sinds vorige week ruim 85.000 keer gedownload, meldt de politie. Dat aantal ligt volgens een woordvoerder aanzienlijk hoger dan normaal. De politie wijt de toename aan de brede aandacht in de media en op sociale platforms na de dood van de 17-jarige Lisa in Duivendrecht.

De app is ontwikkeld voor mensen die niet of moeilijk kunnen praten of horen door een beperking. Ook biedt de chatfunctie uitkomst voor wie de Nederlandse of Engelse taal niet machtig is: berichten worden automatisch vertaald. Daarnaast kan de app handig zijn voor situaties waarin iemand niet wil dat anderen horen dat er contact is met de meldkamer.

Woensdagmiddag was het debat tussen Jetten en Wilders over de dood van Lisa verhit:

Dood Lisa centraal in debat Jetten Wilders: clash over migratie en vrouwenrechten
2:11

Dood Lisa centraal in debat Jetten Wilders: clash over migratie en vrouwenrechten

Flinke stijging

In totaal is de 112-app inmiddels ongeveer 450.000 keer gedownload. Het aantal nieuwe installaties van vorige week betekent een stijging van 20 procent ten opzichte van dezelfde periode een maand eerder. Volgens de politie is sprake van “een enorme groei, die voorlopig nog doorzet.”

ANP

