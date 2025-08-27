Debat Jetten en Wilders escaleert: botsing over dood van Lisa en migratie

Tijdens het debat van woensdagmiddag over de politieke situatie na het vertrek van NSC uit het gevallen kabinet, botsen Rob Jetten (D66) en Geert Wilders (PVV) over de dood van de 17-jarige Lisa uit Duivendrecht. Met het oog op de verkiezingen zien partijleiders echter kansen stemmers voor zich te winnen.

Wilders bracht in een pleidooi mensen met een niet-westerse achtergrond in verband met seksueel geweld. "Als je het spuugzat bent: stem op de PVV", aldus de PVV-fractievoorzitter. "Als je het allemaal wel goed vindt: voor mijn part ga je naar D66."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

'Asielzoekers aanpakken'

De dood van Lisa was volgens Jetten "verschrikkelijk en iets dat niemand in Nederland in de koude kleren gaat zitten". De Partijleider van D66 haalde daarna uit naar Wilders dat hij "zich alleen uitspreekt over vrouwenrechten en homorechten als hij daarmee asielzoekers en migranten kan aanpakken".

Daarmee wees de D66'er op een voorstel om 10 miljoen uit te trekken om femicide aan te pakken. De PVV steunde dit plan niet. Een motie om bij femicide zwaardere straffen mogelijk te maken, steunde de partij van Wilders echter wel.

ANP