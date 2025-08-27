Politie noemt beweringen Wilders over verdachte dood Lisa onjuist: 'Zorgt voor onrust'

Beweringen die door PVV-leider Wilders gemaakt zijn woensdag in een debat over de verdachte van de dood van Lisa zijn onjuist, meldt de politie op Instagram. Wilders zou hebben gezegd dat de verdachte een week eerder werd aangehouden door de politie en daarna werd vrijgelaten. "Dit klopt niet."

De man werd volgens de politie op 21 augustus gearresteerd voor een ernstige zedenzaak aan de Weesperzijde, en op vrijdag 22 augustus werd de verdenking uitgebreid met de zaak in Duivendrecht.

Wilders zei in het Kamerdebat over het vertrek van NSC uit het demissionaire kabinet dat de verdachte een week voor de dood van Lisa is aangehouden en daarna is vrijgelaten. "De opmerking in de kamer doet geen recht aan het werk van de politie en zorgt voor onnodige onrust bij betrokkenen en nabestaanden", zegt de politie eenheid Amsterdam.

De PPV-leider neemt de opmerking terug en geeft aan dat het hem spijt. "Dat had ik niet moeten zeggen", zei Wilders, en "het spijt me". Hij neemt zelden tot nooit uitspraken terug.

Lisa

Het 17-jarige meisje werd in de nacht van dinsdag op woensdag met geweld om het leven gebracht aan de Holterbergweg, een weg die van en naar Amsterdam-Zuidoost loopt, via Duivendrecht. Lisa fietste rond 03.30 uur vanaf het centrum van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar lichaam werd rond 04.15 uur gevonden aan de weg, nadat zij zelf de hulpdiensten had gebeld.

De verdachte is een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt dus ook verdacht van een ernstig seksueel misdrijf aan de Weesperzijde in Amsterdam vorige week en van een poging tot seksueel geweld op 10 augustus. Hij is aangehouden in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).