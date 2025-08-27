Bewoners COA-locatie 'waar verdachte Lisa (17) verbleef' lopen stille tocht

In onze hoofdstand hielden asielzoekers woensdagavond een stille tocht ter nagedachtenis aan de 17-jarige Lisa, die vorige week op tragische wijze om het leven kwam. Dat meldt het COA aan Hart van Nederland. De herdenking werd georganiseerd door bewoners van de COA-locatie waar de verdachte van de dood van Lisa mogelijk, schrijft de NOS.

Een aantal jonge asielzoekers regelden de herdenking "uit respect voor Lisa en haar familie". De tocht was bedoeld om stil te staan bij het leven van het meisje en de impact die haar overlijden heeft op haar familie, vrouwen en bewoners van de noodopvang.

Hulp kwam te laat

Ongeveer 25 mensen liepen met witte anjers van metrostation Strandvliet naar de plek waar de tiener dood werd aangetroffen. Lisa was op de terugweg van een avond uit met vrienden toen ze werd aangevallen. Ze wist nog het alarmnummer te bellen, maar hulp kwam te laat. Haar lichaam werd uiteindelijk gevonden aan de Holterbergweg in Duivendrecht.

Dit is wat we nu weten over de dood van Lisa (17):