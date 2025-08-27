Inzameling 'Wij eisen de nacht op' gesloten, teller op half miljoen

De inzamelingsactie 'Wij eisen de nacht op' neemt geen nieuwe donaties meer aan. De teller staat na vijf dagen op 509.446 euro. Initiatiefneemster Danique de Jong wil eerst een duidelijk plan maken voor waar het geld naartoe gaat.

De inzamelingsactie is bedoeld om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen naar aanleiding van de moord op 17-jarige Lisa uit Abcoude. Het geld stroomde binnen: het streefbedrag van 12.000 euro werd binnen een paar uur al gehaald en binnen twee dagen stond de teller al op 2 ton.

N u na vijf dagen meer dan een half miljoen euro is gedoneerd, pauzeren de organisatoren de crowdfundingsactie. "We hebben al zoveel meer opgehaald dan we ooit verwacht hadden. Dat is fantastisch, maar we stoppen omdat we willen focussen op hoe we het bedrag zo zorgvuldig en effectief mogelijk kunnen besteden."

Lisa

Op de website werd het doel van de inzamelingsactie omschreven als "een campagne die niet alleen aandacht vraagt voor dit probleem, maar ook hulp biedt, bijvoorbeeld met handelingsperspectieven voor mannen". Sinds zondagmiddag is door het hele land op beeldschermen de tekst te lezen 'Wij eisen de nacht op, laat vrouwen veilig thuiskomen'.

De actie is een gestart naar aanleiding van de moord op 17-jarige Lisa uit Abcoude. Ze werd in de nacht van 19 op 20 augustus gedood tijdens de fietstocht naar huis na een avond stappen. Haar dood maakte veel los. Veel mensen riepen op tot actie. Uit deze gedeelde verontwaardiging ontstond het idee van Danique om een inzamelingsactie te starten.