Vrouwen lastiggevallen rond Beuningse Plas door fatbiker, politie: 'Stop met delen beelden'

Vrouwen lastiggevallen rond Beuningse Plas door fatbiker, politie: 'Stop met delen beelden'

Crime

Vandaag, 17:41

Op social media worden volgens de politie foto's en filmpjes gedeeld van de man die mogelijk degene is die vrouwen lastigvalt rond de Beuningse Plas in Beuningen. De politie roept mensen met klem op zulke beelden niet te delen. 'We waarderen de betrokkenheid bij deze zaak en snappen het sentiment, maar het is aan het onderzoeksteam om vast te stellen of een persoon verdacht wordt van een strafbaar feit of niet.'

De politie vraagt wel beelden en informatie met de politie te delen, maar het openbaar zetten kan het onderzoek juist frustreren.

De afgelopen weken werden in de omgeving van de Beuningse Plas meerdere vrouwen aangerand door een man op een fatbike. De eerste melding kwam op zondag 20 juli binnen en inmiddels hebben zes vrouwen gemeld, zegt de politie.

Betasten billen

De man betastte de vrouwen, onder meer aan hun billen. De politie schrijft: 'De incidenten speelden zich allemaal af in de omgeving van de Beuningse Plas, aan de zijde van de Nijmeegse wijk Lindenholt. Heb je informatie? Neem contact op.' Ook deelt de politie een signalement.

Signalement

De politie vermoedt dat er sprake is van één verdachte: 'Bij de meldingen komt namelijk een zelfde signalement terug. Het betreft een man in de leeftijd van 20-30 jaar, die bij alle incidenten is gezien op een fatbike.'

