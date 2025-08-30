Terug

Burgers grijpen in: man (40) aangehouden tijdens belaging van vrouw in Diemen

Crime

Vandaag, 12:02

De politie heeft een 40-jarige man uit Amsterdam aangehouden die wordt verdacht van een poging tot een seksueel misdrijf in Diemen. De man werd op heterdaad betrapt door twee burgers, meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 04.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Zilvermeeuwpad, ter hoogte van de onderdoorgang van de Gooiseweg. De verdachte zou een vrouw die daar liep hebben lastiggevallen. Twee fietsers die op dat moment net langskwamen, vertrouwden de situatie niet en besloten terug te fietsen. Vervolgens wisten zij de verdachte te overmeesteren. Hij werd kort daarna overgedragen aan agenten die ter plaatse waren gekomen.

De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex. De politie doet onderzoek en roept getuigen en mensen met mogelijk relevante camerabeelden op zich te melden.

Welke straffen zijn er in Nederland?

De laatste weken is er veel aandacht voor de veiligheid van vrouwen en meisjes op straat, onder meer nadat de 17-jarige Lisa in Duivendrecht door een misdrijf om het leven was gekomen, toen ze 's nachts alleen naar haar huis in Abcoude fietste.

In reactie op de actuele gebeurtenissen werd onder meer de crowdfundingsactie 'Wij eisen de nacht op' opgezet. Met die actie werd ruim een half miljoen euro opgehaald. Ook zijn er verschillende demonstraties en andere acties georganiseerd.

ANP

