Man (35) die verdacht wordt van doden partner in Vlijmen langer vast

De 35-jarige man uit Uden die vorige week werd aangehouden na een dodelijk geweldsincident in een woning in het Brabantse Vlijmen, blijft twee weken langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank Oost-Brabant. Bij de geweldsexplosie kwam de 38-jarige partner van de man om het leven. In de woning aan de Parklaan was op het moment van het geweld ook het jonge kind van de vrouw aanwezig.

De hulpdiensten kregen donderdag 17 juli rond 22.30 uur een melding binnen van een ‘incident’. Vlak na aankomst trof de politie een zwaargewonde vrouw aan in de woning. Ze overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Volgens de politie heeft haar partner het “fatale letsel” toegebracht. Het kind is elders opgevangen.

De buurt reageerde geschokt op de dood van de vrouw. In de onderstaande video hoor je wat zij te zeggen hebben:

1:32 Vlijmen geschokt door vrouwenmoord, partner (35) aangehouden

De politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de dood van de vrouw. De woning is afgezet en wordt bewaakt tot het onderzoek is afgerond. De politie roept getuigen of buurtbewoners die iets opvallends hebben gezien of gehoord op zich te melden.