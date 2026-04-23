Opnieuw meer meldingen bij Veilig Thuis, veel geweld door partners

Net als het jaar ervoor kreeg Veilig Thuis in 2025 meer meldingen binnen van vermoedelijk huiselijk geweld en kindermishandeling, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Twee derde van deze meldingen kwamen vanuit de politie.

Het totale aantal meldingen is 136.000, in 2024 jaar waren dat er 129.000. De meeste meldingen komen vanuit professionals, waarin de politie de boventoon voert. Een klein deel komt vanuit de gezondheidszorg en het onderwijs.

Afgelopen zomer was er ook al een flinke piek te zien in het aantal meldingen. Dat gebeurde na een reeks gruwelijke vrouwenmoorden, onder andere in Gouda en Vlijmen. Actiegroep De Dolle Mina ging toen de straat op om aandacht te vragen voor femicide. In de video onderstaande vertellen zij waarom dat zo nodig is:

Meer adviezen gegeven

Veilig Thuis heeft ook meer adviezen gegeven aan bijvoorbeeld slachtoffers. Vorig jaar gebeurde dat 179.000 keer, een stijging ten opzichte van 2024. Toen ging het om 154.000 adviezen.

De helft van alle meldingen bij Veilig Thuis gingen over kindermishandeling of vermoedens daarvan. Een derde ging over mogelijk geweld door partners en exen.