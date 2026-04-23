Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Opnieuw meer meldingen bij Veilig Thuis, veel geweld door partners

Opnieuw meer meldingen bij Veilig Thuis, veel geweld door partners

Beleid

Vandaag, 07:27 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

Net als het jaar ervoor kreeg Veilig Thuis in 2025 meer meldingen binnen van vermoedelijk huiselijk geweld en kindermishandeling, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Twee derde van deze meldingen kwamen vanuit de politie.

Het totale aantal meldingen is 136.000, in 2024 jaar waren dat er 129.000. De meeste meldingen komen vanuit professionals, waarin de politie de boventoon voert. Een klein deel komt vanuit de gezondheidszorg en het onderwijs.

Afgelopen zomer was er ook al een flinke piek te zien in het aantal meldingen. Dat gebeurde na een reeks gruwelijke vrouwenmoorden, onder andere in Gouda en Vlijmen. Actiegroep De Dolle Mina ging toen de straat op om aandacht te vragen voor femicide. In de video onderstaande vertellen zij waarom dat zo nodig is:

Meer adviezen gegeven

Veilig Thuis heeft ook meer adviezen gegeven aan bijvoorbeeld slachtoffers. Vorig jaar gebeurde dat 179.000 keer, een stijging ten opzichte van 2024. Toen ging het om 154.000 adviezen.

De helft van alle meldingen bij Veilig Thuis gingen over kindermishandeling of vermoedens daarvan. Een derde ging over mogelijk geweld door partners en exen.

Contact met Veilig Thuis

Wie zich zorgen maakt over zichzelf of iemand anders, kan contact opnemen met Veilig Thuis. Dat mag ook als je nog twijfelt of alleen vragen hebt.

Je kunt bellen naar 0800-2000 of tijdens kantooruren chatten met een medewerker via de website van Veilig Thuis of die van je eigen regio. Je mag ook anoniem blijven.

Door ANP

Lees ook

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.