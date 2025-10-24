Meer meldingen huiselijk geweld, Veilig Thuis beter bereikbaar

Het aantal meldingen van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld blijft stijgen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste helft van 2025 ontvingen de Veilig Thuis-organisaties zo'n 66.000 meldingen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er ongeveer 64.000. Ook het aantal adviesvragen nam toe. In de eerste zes maanden van dit jaar gaven medewerkers van Veilig Thuis zo'n 85.000 keer advies. Dat is 10.000 keer meer dan in de eerste helft van 2024.

Sinds 2022 stijgt het aantal meldingen weer, na jaren van daling. Vergeleken met de eerste helft van dat jaar is er nu sprake van een stijging van 10 procent. Alleen in het tweede halfjaar van 2019 kwamen er meer meldingen binnen dan in de eerste helft van dit jaar.

Kindermishandeling en partnergeweld

De helft van de meldingen ging vorig jaar over kindermishandeling of een vermoeden daarvan. In 38 procent van de gevallen was er sprake van (vermoedens van) geweld door een partner of ex-partner. Bij 2 procent ging het om ouderenmishandeling. In sommige gevallen is de aard van het geweld niet duidelijk. Bijna 70 procent van de meldingen wordt gedaan door politie of justitie.

Het landelijke meldpunt kreeg in juni van dit jaar na een reeks gruwelijke vrouwenmoorden een recordaantal telefoontjes binnen:

1:43 Recordaantal telefoontjes naar Veilig Thuis na reeks femicidezaken

Veilig Thuis is het landelijke meldpunt voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij acuut gevaar kan de organisatie direct hulpverleners of de politie inschakelen. In minder ernstige gevallen geeft Veilig Thuis advies aan slachtoffers, omstanders of zorgverleners over wat zij zelf kunnen doen.

Veilig Thuis beter bereikbaar

Waarom het aantal meldingen en adviesverzoeken stijgt, is niet onderzocht. Volgens een woordvoerster van Veilig Thuis betekent de toename niet automatisch dat er meer geweld plaatsvindt. Mensen weten Veilig Thuis beter te bereiken voor advies en dat is volgens een woordvoerster "een positieve ontwikkeling".

De stijging komt volgens haar deels door betere samenwerking met onder meer politie en justitie. Ook weten mensen vaker dat ze laagdrempelig contact kunnen opnemen met Veilig Thuis voor hulp of advies.