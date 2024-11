Angelique is jarenlang slachtoffer van huiselijk geweld, nu helpt ze lotgenoten

Angelique zet zich al jaren in voor de campagne van Orange the World, een wereldwijde actie om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze vindt dat het taboe rondom huiselijk geweld nog steeds niet weg is. "Slachtoffers van huiselijk geweld schamen zich vaak omdat ze boos zijn op zichzelf dat ze het laten gebeuren." Dit herkent Angelique zelf maar al te goed.

Het huiselijk geweld begon al bij Angelique op jonge leeftijd. Haar moeder dronk heel veel en had altijd een fles vieux naast haar bed staan. "Overdag was ze niks waard en ik kreeg heel vaak te horen dat ik niet geboren zou moeten zijn, dat ze liever een zoon hadden gehad." Het haar van Angelique werd gemillimeterd, ze werd uitgelachen wanneer ze een jurk aan had, werd opgesloten en geslagen. Uiteindelijk besluit Angelique op haar vijftiende van huis weg te lopen.

Huiselijk geweld

Jaren later trouwt Angelique en krijgt ze drie kinderen. Alleen heeft haar partner net als haar moeder ook een alcoholprobleem en kreeg ze weer te maken met huiselijk geweld. "Ook bij hem heb ik klappen gekregen. Niet zoveel als in mijn jeugd maar wel genoeg om mijn zelfwaarde weer kapot te maken."

Angelique wilde er wel iets aan doen, want ze wist dat het niet oke was. "Maar ik was enorm bang voor de toekomst. Zou ik dat wel redden met drie kleine kinderen?" Tijdens het kinderfeestje van haar middelste dochter zou haar partner alle kinderen naar huis brengen. Maar hij besloot eerst naar de kroeg te gaan en kwam beschonken thuis. "Daar heeft hij grote bombarie gemaakt waar de kinderen bij waren. Toen heb ik tegen hem gezegd dat we klaar zijn en is hij vertrokken."

Elke 8 tot 10 dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord, vaak door haar (ex-)partner. Nog veel méér vrouwen in Nederland lijden in stilte onder ernstige intieme terreur. Wereldwijd sterven er 137 vrouwen per dag aan geweld van een familielid, partner of ex-partner en 1 op de 3 ervaart fysiek of seksueel geweld.

Inmiddels gaat het goed met Angelique en deelt ze haar ervaringen als deskundige bij Cirkel is Rond, een organisatie die lotgenoten van huiselijk geweld helpt. "Ik wilde van iets negatiefs iets positiefs maken. Daarom help ik nu vrouwen en mannen die in een soort gelijke situatie hebben gezeten. Je hebt het gevoel dat je de enige bent die dit meemaakt maar dat is niet het geval. Praat erover met anderen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Wil je praten over huiselijk geweld? Dan kan je terecht op de website van Veilig Thuis. Ook Slachtofferhulp is makkelijk bereikbaar via hun website. Heb je vragen over zelfmoord, ga dan naar 113.nl.