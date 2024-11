Marieke kwam met nieuwe aanpak van trauma's na huiselijk geweld, en verandert nu levens

Vrouwen die jarenlang te maken hadden met huiselijk geweld en trauma's, worden vaak na een behandeling teruggetrokken in de onveilige situaties waar ze vandaan kwamen. Dat wilde psycholoog Marieke Zeeman veranderen. Ze startte de pilot IK BEN, een intensieve, drie weken durende behandeling die vrouwen, en soms ook hun partners, helpt om uit de vicieuze cirkel te breken.

De aanpak van IK BEN richt zich niet alleen op het verwerken van trauma’s met bewezen methoden zoals EMDR, maar combineert dit met vernieuwende technieken, zoals bokstherapie. "Vaak reageert het lichaam nog sterk, ook al is het hoofd al wat rustiger," legt Zeeman uit. "Zodra ze hier in de bokszaal komen, tegenover zo'n sterke bokser, dan gebeurt er toch van alles waarmee we een verdiepingsslag kunnen maken."

Bekijk het verhaal van de vrouwen, hoe ze slachtoffer werden van huiselijk geweld, en hoe ze zich eraan wisten te ontworstelen in de video bovenaan.

Daarnaast gaat de behandeling verder dan trauma: deelnemers leren wat gezonde en ongezonde relaties zijn, hoe ze grenzen kunnen stellen en wat het effect van geweld is op hun kinderen. "Alles om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt," zegt Zeeman.

'Begint niet in één keer'

De impact op deelnemers is groot. Een van de vrouwen vertelt hoe ze zich realiseerde dat het thuis met kleine stapjes steeds erger werd: "Het begint niet in één keer, maar echt beetje bij beetje. Met de manipulatieve mishandelingen, de emotionele mishandelingen, en daarna komt het wel met de fysieke mishandeling. Op een dag zat ik er zo diep in, dat ik voor mijn eigen leven moest kiezen."

"Het project gaf me een andere kijk op mijn leven", vertelt een andere vrouw. Dankzij het project voelt ze zich sterker. "Ik zie weer licht, ik zie weer een toekomst."

Landelijke erkenning

De pilot blijft niet onopgemerkt. Maandag ontving het team achter IK BEN de Drakentemmers Award, een prijs voor het meest innovatieve project op het gebied van huiselijk geweld. "Voor de gezinnen en deelnemers doen we dit," zegt Zeeman, "maar deze award voelt als erkenning voor ons werk."