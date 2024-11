Kapper Frans had slachtoffer huiselijk geweld in stoel: 'Had bebloed oor en blauwe plekken'

Ieder jaar worden 200.000 Nederlanders slachtoffer van huiselijk geweld. De gemeente Groningen wil dit zo snel mogelijk veranderen. Niet alleen hulpverleners zijn daarvoor nodig, maar ook tandartsen, fysiotherapeuten en ja, zelfs kappers. Kapper Frans zit al 40 jaar in het vak en ziet slachtoffers van huiselijk geweld in zijn stoel.

Ieder jaar wordt door de gemeente en de GGD een workshop georganiseerd tijdens de Week van de Kindermishandeling. Dit jaar leren onder meer kappers tips en trucs om signalen van geweld en mishandeling te herkennen en aan te kaarten.

Cijfers Cijfers van Movisie, landelijk kennisinstituut: - Jaarlijks zijn 200.000 volwassenen slachtoffer van huiselijk geweld - Elk jaar zijn 119.000 kinderen in Nederland tussen 0 en 18 jaar slachtoffer van kindermishandeling. Ook getuige zijn van huiselijk geweld valt onder kindermishandeling. Cijfers van Landelijke Politie: - Elke maand sterft er in Nederland een kind of volwassene aan de gevolgen van huiselijk geweld - De politie registreert jaarlijks ongeveer 84.000 incidenten van huiselijk geweld. In werkelijkheid ligt het aantal gevallen van huiselijk geweld veel hoger wegens het niet altijd melden, aldus de politie.

Kapper Frans heeft het namelijk al meegemaakt. In zijn 40 jaar als kapper heeft hij al heel wat mensen op zijn stoel gehad, ook mogelijke slachtoffers van huiselijk geweld.

"Knippen is mijn passie. Je spreekt met de mensen, hoort hun verhalen aan en maakt ze mooi", vertelt Frans aan Hart van Nederland. "De verhalen die ik aanhoor, zijn uiteenlopend: van mooie dingen tot zeer schrijnend. Ook mishandeling."

Ik had een vrouw op de kappersstoel met een bebloed oor. Ook zag ik meerdere blauwe plekken. Ik was in shock, maar durfde niets te vragen. Frans

Frans heeft meerdere verhalen gehoord van vrouwen die gekleineerd werden door hun man. "Maar je ziet het ook vaak. Vrouwen zien er onverzorgd uit. Je ruikt het", vertelt hij.

Jaren geleden maakte hij een heftige situatie mee. "Ik had een vrouw op de kappersstoel met een bebloed oor. Ook zag ik meerdere blauwe plekken. Ik was in shock, maar durfde niets te vragen." Later bleek dat zij werd mishandeld door haar man, gaat Frans verder "Ze wilde bij hem weggaan, maar dat pikte hij niet."

Advies

De kapper zou dit nu anders aanpakken, zegt hij. "Ik ben geen hulpverlener, maar kan mensen wel adviseren. Ik adviseer hen om hierover te praten met een familielid of huisarts. Het is belangrijk dat je als kapper signalen herkent."

Gemeente Groningen is niet de eerste gemeente die kappers inzet om huiselijk geweld te signaleren. Eerder spraken we al met kappers in Tilburg en hulporganisatie Sterk Huis hierover.