Europa tikt Nederland op de vingers om aanpak geweld tegen vrouwen

Nederland schiet nog steeds tekort in de aanpak van geweld tegen vrouwen. Dat stelt GREVIO, het toezichtsorgaan van de Raad van Europa, dat controleert of landen zich houden aan het Verdrag van Istanbul. Dat verdrag verplicht landen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en slachtoffers beter te beschermen.

Volgens GREVIO zijn er in Nederland nog altijd te weinig opvangplekken voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Daardoor kunnen slachtoffers niet altijd direct terecht op een veilige plek.

Huiselijk geweld

De deskundigen van GREVIO hebben ook hun zorgen uitgesproken over hoe huiselijk geweld als conflict wordt gezien, in plaats van dat het in de context van macht en controle wordt geplaatst "waarin de ene persoon wil domineren en manipuleren".

Naomi Hija ontwikkelde samen met haar man een app voor vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld of andere onveilige situaties:

1:01 Naomi ontwikkelt app voor vrouwen in nood

Zo wordt er bijvoorbeeld in zaken bij de rechter die draaien om de voogdij of bezoekregelingen, vaak verwezen naar mediation. Volgens GREVIO wordt hierin onvoldoende rekening gehouden met de ongelijkwaardigheid tussen de partners.

Bedenktijd zedendelicten

Daarnaast wordt ook opgeroepen om een einde te maken aan de bedenktijd bij aangiftes van zedendelicten. Dit leidt volgens de deskundigen tot het afschrikken van vrouwen bij het doen van zo'n aangifte.

Er zijn wel stappen gezet volgens GREVIO. Zo is er een actieplan Stop Femicide! en kwam er vorig jaar een nieuwe zedenwet. In Nederland wordt ongeveer eens in de acht dagen een vrouw gedood. De dader is vaak een (ex-)partner.