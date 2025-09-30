'Mijlpaal': Kamer wil moord in huiselijke kring harder aanpakken

De Tweede Kamer wil dat er zwaardere straffen komen voor mensen die hun partner of familielid om het leven brengen. Een motie met dat voorstel is dinsdag aangenomen. Het gaat om een onderdeel van een breder plan tegen femicide, ingediend door GroenLinks-PvdA-Kamerlid Songül Mutluer.

In het plan staat ook dat stalking strenger wordt aangepakt, dat nabestaanden en slachtoffers meer nazorg krijgen en dat er één bewindspersoon verantwoordelijk wordt voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Bijna de hele Kamer stemde in met de voorstellen. Alleen Forum voor Democratie stemde tegen.

Wim Hertgers gaat dit onderwerp aan het hart. Zijn dochter Sanne (31) werd in 2023 slachtoffer van femicide:

1:24 Koning noemt femicide in troonrede: 'Bijzonder moment' voor Wim

'Mijlpaal'

Mutluer reageert verheugd op de brede steun: "Dit is een mijlpaal. De stem van nabestaanden en slachtoffers wordt gehoord en krijgt erkenning in de politiek." Het Kamerlid hoopt dat met dit plan patronen van fysiek en psychisch geweld kunnen worden doorbroken, zodat vrouwen beter beschermd worden.

Hart van Nederland maakte onlangs een nieuwe aflevering voor de aangrijpende podcast Vrouwenmoord: