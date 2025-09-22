Waarom dragen mensen in Den Haag rode hakken en zwarte kleding?

Maandagavond wordt de initiatiefnota over femicide, erkenning en aanpak van gendergerelateerd dodelijk geweld, van GL/PvdA-Kamerlid Songül Mutluer besproken. Om de actie extra aandacht te geven worden 's middags hakken van Tweede Kamerleden rood gespoten. Dit wordt gedaan door activiste en columnist Yesim Candan en Wim Hertgers, de vader van de vermoorde Sanne (31).

Naast de Rode Hakken-actie houden de Dolle Mina's een stille protestactie waarbij vijf deelnemers in het zwart gekleed en met hun mond afgeplakt bij de ingang van de Tweede Kamer staan. Op de grond ligt een laken met rode kaarsen en een boodschap zoals: 'Iedere 8 dagen wordt er een vrouw vermoord door haar (ex-)partner.' Op het laken kunnen witte bloemen worden gelegd als eerbetoon aan de slachtoffers.

Initiatiefnota

In de initiatiefnota van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Songül Mutluer wordt gepleit voor een expliciete erkenning van femicide als een genderspecifieke vorm van geweld en stelt Mutluer voor om psychisch geweld, stalking en niet-fatale verwurging wettelijk zwaarder aan te pakken. Ook vraagt ze om betere samenwerking tussen politie, hulpverlening en justitie, een 24/7 meldpunt voor femicide, en structurele investeringen in preventie en opvang.

Femicide is de meest voorspelbare vorm van moord, maar volgens Mutluer worden waarschuwingssignalen zoals dwingende controle en psychisch geweld nog te vaak gemist. Daar hoopt Mutluer meer aandacht voor te krijgen in deze initiatiefnota.

