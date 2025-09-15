Joke (52) leefde met intieme terreur: 'Mijn lichaam zit vol met zijn naam, 250 keer'

Vijf jaar lang leeft Joke met een man die haar manipuleert, controleert en uiteindelijk heel haar lichaam tatoeëert met zijn naam. "Alleen in mijn gezicht al zeventien keer ‘Hans’. In totaal denk ik wel 250 keer," vertelt ze. Haar verhaal is een schrijnend voorbeeld van intieme terreur, een vorm van psychisch geweld die nog te vaak onzichtbaar blijft.

Joke is gelovig en denkt dat haar relatie een goddelijke bestemming heeft. Haar vriend Hans overtuigt haar ervan dat hij via God spreekt, en dat zij zich moet onderwerpen aan zijn wil. "Volgens hem was het Gods wil dat wij bij elkaar kwamen. Hij appte me via een verzonnen persoon, Mario, met Bijbelteksten. Ik mocht niet meer denken aan het verleden en alles wat ik bezat moest weg: foto’s, sokken, zelfs haarelastiekjes."

"Hij wist alles: wat ik googelde, belde, appte. Hij had volledige controle." Joke (52)

Middel tot controle

De controle gaat al maar door. Joke moet zich om de dag laten tatoeëren door Hans – soms anderhalf uur lang – terwijl ze ziek was van de pijn. "De pus liep uit mijn lichaam. Ik moest in een kinderzwembadje met ijskoud water gaan zitten, klappertandend van de koorts. Paracetamol mocht ik niet innemen."

De tatoeages zijn niet alleen een obsessie van haar vriend, maar ook een middel tot controle. "Overal waar iemand mij ooit had aangeraakt, moest zijn naam komen. Dat zou mij beschermen tegen de duivel, zei hij." Zelfs haar schaamstreek wordt getatoeëerd.

Intieme terreur Intieme terreur is een extreme vorm van partnergeweld waarbij één persoon volledige controle uitoefent over de ander. Het gaat om psychische manipulatie, isolatie en onderdrukking – vaak achter gesloten deuren. Slachtoffers raken afhankelijk, verliezen hun vrijheid en durven geen hulp te zoeken. De dader gebruikt angst, religie of fictieve dreigingen om macht te behouden.

45 duizend euro schuld

Joke verliest haar huis, haar spaargeld en haar vrijheid. Ze wordt in een caravan opgesloten en mag slechts vijf minuten per dag naar buiten. "Hij wist alles: wat ik googelde, belde, appte. Hij had volledige controle."

In de foto hieronder is links te zien hoe Joke haar gezicht er voor het verwijderen van de tattoo's eruit zag. De rechterkant geeft aan hoe Joke er na anderhalf jaar uitziet met behulp van Andy Han.

Andy is al anderhalf jaar bezig om de tattoo's op Joke haar lichaam te verwijderen Beeld: privé

Pas na een woede-uitbarsting en haar dreiging om de politie te bellen, verlaat hij haar. Joke komt in de opvang terecht met een schuld van €45.000. "Ik heb een jaar lang met zelfmoordgedachten gezeten. Mensen scholden me uit op straat vanwege mijn tatoeages."

Maar dankzij Andy Han van Stichting Spijt van Tattoo worden haar zichtbare tatoeages nu gratis verwijderd. "Ik was wel voorbereid dat ik iemand kon verwachten die veel tatoeages had. Maar toen ze binnenkwam, zag alleen maar haar gezicht vol met de naam Hans."

Wil je meer horen over Joke haar verhaal, wat intieme terreur is en waarom steeds meer femicide marsen gehouden worden? In de podcast Vrouwenmoord gaat Hart van Nederland verslaggever Esther Monsma in gesprek met Joke, Tweede Kamerlid Songül Mutluer en familierechtadvocaat Ingrid Vledder. Luister hem hier.

Met make-up kan Joke de tattoos in haar gezicht verbergen Beeld: Privé

Met make-up kan Joke momenteel de tattoos in haar gezicht verbergen, zo te zien in de foto hierboven. Ze hoopt met de hulp van Andy er uiteindelijk zonder make-up zo uit te zien.

Het maakt grote impact op Andy, maar het maakt hem ook vastbesloten om haar te helpen. "We zijn begonnen met haar gezicht en borst," vertelt Andy. "Het is een intensief traject, maar Joke verdient een nieuwe start." De intensieve behandeling betekent dat Andy drie jaar lang geen andere cliënten kan helpen. Toch twijfelt hij geen moment. "Als Joke zich nu opmaakt en in de spiegel kijkt, ziet ze niets meer. Maar zodra ze zich omkleedt, ziet ze alles weer. Dat verleden moet verdwijnen."

Joke heeft inmiddels een eigen woning en kijkt voorzichtig vooruit. Haar boodschap aan andere vrouwen die leven onder intieme terreur is helder: "Ga weg. Zoek hulp. Blijf bij je standpunt. Niet opgeven. Doorzetten. Het is niet makkelijk, maar het kan."

Disclaimer: Het verbreken van een relatie is het gevaarlijkste moment voor slachtoffers van intieme terreur. Het is een rode vlag voor femicide: het is vaak de trigger voor de pleger om zijn vriendin, vrouw of ex te vermoorden. Het advies voor vrouwen die hun relatie willen verbreken is om dit niet aan te kondigen, hulp te zoeken en te zorgen voor een veilige plek om heen te gaan.