Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Verdachten die foto van femicide-slachtoffer Sanne bekladden, melden zich

Verdachten die foto van femicide-slachtoffer Sanne bekladden, melden zich

Crime

Vandaag, 12:06

Link gekopieerd

De twee jongens die in augustus de foto van Sanne Hertgers onderspoten met witte graffiti bij de expositie over femicide in Arnhem, hebben zich gemeld. Dat meldt de politie op Facebook.

Vader Wim Hertgers is opgelucht over de stap van de verdachten. "Ik ben er heel erg blij mee. Ik had het ook wel verwacht, omdat ze redelijk herkenbaar waren", laat hij weten aan Hart van Nederland. Hij benadrukt dat hij nog steeds graag met hen in gesprek wil, maar dat daar eerst toestemming voor nodig is. "Dat is nu in gang gezet."

Lees ook:

Foto van femicide-slachtoffer Sanne beklad: 'Waar is het respect gebleven?'
Foto van femicide-slachtoffer Sanne beklad: 'Waar is het respect gebleven?'

De expositie, waar ook dertien andere foto's van vrouwen te zien zijn die door hun (ex-)partner om het leven kwamen, raakte de familie diep. De familie hoopt dat een gesprek met de jongeren inzicht kan bieden in de impact van hun acties.

De politie had eerder opsporingsfoto’s van de jongens gedeeld, eerst geblurd, zodat zij zichzelf konden melden zonder directe herkenning door hun omgeving.

Lees ook

Politie deelt foto van jongens die foto van femicide-slachtoffer Sanne bekladden
Politie deelt foto van jongens die foto van femicide-slachtoffer Sanne bekladden
Man rent podium op tijdens mars tegen femicide: aangehouden door politie
Man rent podium op tijdens mars tegen femicide: aangehouden door politie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.