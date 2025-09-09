Verdachten die foto van femicide-slachtoffer Sanne bekladden, melden zich

De twee jongens die in augustus de foto van Sanne Hertgers onderspoten met witte graffiti bij de expositie over femicide in Arnhem, hebben zich gemeld. Dat meldt de politie op Facebook.

Vader Wim Hertgers is opgelucht over de stap van de verdachten. "Ik ben er heel erg blij mee. Ik had het ook wel verwacht, omdat ze redelijk herkenbaar waren", laat hij weten aan Hart van Nederland. Hij benadrukt dat hij nog steeds graag met hen in gesprek wil, maar dat daar eerst toestemming voor nodig is. "Dat is nu in gang gezet."

De expositie, waar ook dertien andere foto's van vrouwen te zien zijn die door hun (ex-)partner om het leven kwamen, raakte de familie diep. De familie hoopt dat een gesprek met de jongeren inzicht kan bieden in de impact van hun acties.

De politie had eerder opsporingsfoto’s van de jongens gedeeld, eerst geblurd, zodat zij zichzelf konden melden zonder directe herkenning door hun omgeving.