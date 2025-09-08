Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie deelt foto van jongens die foto van femicide-slachtoffer Sanne bekladden

Politie deelt foto van jongens die foto van femicide-slachtoffer Sanne bekladden

Crime

Vandaag, 17:55

Link gekopieerd

De politie heeft een foto gedeeld van de twee jongens die een exposite over femicide in Arnhem hebben beklad. In augustus werd de foto van Sanne Hertgers, die werd vermoord in 2023 door haar man, ondergespoten met witte graffiti. Vader Wim Hertgers is blij dat de politie de beelden deelt.

"We zijn zelfs vanochtend voor de plaatsing al gebeld, dat het eraan zat te komen", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Het was al even geleden, dus wij wilden eigenlijk zelf bellen of er al nieuws was. We waren helemaal verbaasd dat wij werden gebeld."

Groter thema geworden

De foto van Sanne is onderdeel van een reizende expositie over moord op vrouwen op het Gele Rijders Plein. Daar zijn dertien foto's te zien van vrouwen die door hun (ex)-partner om het leven zijn gebracht. Sanne uit Winterswijk werd twee jaar terug vermoord door haar man, met wie ze op dat moment in scheiding lag.

Door de meerdere vrouwenmoorden van de afgelopen tijd, is dat volgens Wim een groter thema geworden. Dat de twee jongens vier tags hebben aangebracht op de foto, kwam daardoor nog harder binnen bij de familie van Sanne.

Lees ook:

Foto van femicide-slachtoffer Sanne beklad: 'Waar is het respect gebleven?'
Foto van femicide-slachtoffer Sanne beklad: 'Waar is het respect gebleven?'

"Ze hebben geen flauw benul wat ze hebben gedaan. Ze ogen vrij jong. We zouden graag met ze willen praten en ze een dag bij de installatie laten staan, zodat ze horen wat er allemaal speelt."

Ongeblurd voorkomen

Een van de jongens heeft donker haar en droeg een blauwzwarte pet. Hij spoot volgens de politie de graffiti op de foto. De andere jongen, die een foto maakte van het eindresultaat, draagt een opvallende donkerblauwe spijkerbroek met een neonroze afbeelding op de voorkant.

De opsporingsfoto van de jongens is nu nog geblurd, maar de politie meldt dat ze een week hebben om zich te melden, om te voorkomen dat de beelden ongeblurd online komen'. "Dit doen we om jullie de kans te geven jezelf te melden zonder dat mensen in jullie omgeving je direct herkennen."

Lees ook

Foto van femicide-slachtoffer Sanne beklad: 'Waar is het respect gebleven?'
Foto van femicide-slachtoffer Sanne beklad: 'Waar is het respect gebleven?'
Meer aandacht nodig voor femicide: Wims dochter werd door haar partner omgebracht
Meer aandacht nodig voor femicide: Wims dochter werd door haar partner omgebracht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.