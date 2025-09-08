Politie deelt foto van jongens die foto van femicide-slachtoffer Sanne bekladden

De politie heeft een foto gedeeld van de twee jongens die een exposite over femicide in Arnhem hebben beklad. In augustus werd de foto van Sanne Hertgers, die werd vermoord in 2023 door haar man, ondergespoten met witte graffiti. Vader Wim Hertgers is blij dat de politie de beelden deelt.

"We zijn zelfs vanochtend voor de plaatsing al gebeld, dat het eraan zat te komen", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Het was al even geleden, dus wij wilden eigenlijk zelf bellen of er al nieuws was. We waren helemaal verbaasd dat wij werden gebeld."

Groter thema geworden

De foto van Sanne is onderdeel van een reizende expositie over moord op vrouwen op het Gele Rijders Plein. Daar zijn dertien foto's te zien van vrouwen die door hun (ex)-partner om het leven zijn gebracht. Sanne uit Winterswijk werd twee jaar terug vermoord door haar man, met wie ze op dat moment in scheiding lag.

Door de meerdere vrouwenmoorden van de afgelopen tijd, is dat volgens Wim een groter thema geworden. Dat de twee jongens vier tags hebben aangebracht op de foto, kwam daardoor nog harder binnen bij de familie van Sanne.

"Ze hebben geen flauw benul wat ze hebben gedaan. Ze ogen vrij jong. We zouden graag met ze willen praten en ze een dag bij de installatie laten staan, zodat ze horen wat er allemaal speelt."

Ongeblurd voorkomen

Een van de jongens heeft donker haar en droeg een blauwzwarte pet. Hij spoot volgens de politie de graffiti op de foto. De andere jongen, die een foto maakte van het eindresultaat, draagt een opvallende donkerblauwe spijkerbroek met een neonroze afbeelding op de voorkant.

De opsporingsfoto van de jongens is nu nog geblurd, maar de politie meldt dat ze een week hebben om zich te melden, om te voorkomen dat de beelden ongeblurd online komen'. "Dit doen we om jullie de kans te geven jezelf te melden zonder dat mensen in jullie omgeving je direct herkennen."