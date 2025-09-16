Troonrede raakt Wim diep: zijn dochter Sanne werd slachtoffer van femicide

Bij Prinsjesdag hoort natuurlijk ook de troonrede. Met een zomer waarin zeker zes vrouwen zijn vermoord, geweld tegen vrouwen en femicide steeds meer besproken wordt, kon het niet anders dan dat koning Willem-Alexander dit onderwerp zou benoemen.

"In de begroting voor 2026 is geld beschikbaar voor versterking van de veiligheid op stations, voor meer opvangplekken voor vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld en voor de aanpak van femicide", zei Willem-Alexander in de troonrede.

Sanne

Wim Hertgers gaat dit onderwerp aan het hart. Zijn dochter Sanne (31) werd in 2023 slachtoffer van femicide. Hart van Nederland keek met Wim naar de troonrede. "Het is de eerste keer dat dit onderwerp echt benoemd wordt in de troonrede. Dat is een bijzonder moment", zei hij na afloop.

De dochter van Wim werd vermoord door haar partner, die daarna zelfmoord pleegde. Wim vond het stel op bed. "Er was ontzettend veel bloed, want de halsslagader was doorgesneden. Het was het meest afschuwelijke beeld dat ik voor ogen heb. Dat gaat nooit meer weg."

Sinds het overlijden van Sanne strijdt Wim voor meer aandacht over femicide. "Het gebeurt bij elk gezin, op elk niveau, in elke laag van de bevolking en in elke cultuur."