Staphorsters voor 25ste keer in klederdracht langs route Prinsjesdag

"Leve de koning", en dat al 25 jaar lang. Sinds 1999 komt een groep vrouwen uit Staphorst in typische klederdracht op de derde dinsdag in september naar Den Haag. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Een aantal van hen werd uitgenodigd om aanwezig te zijn in de Koninklijke Schouwburg wanneer koning Willem-Alexander de Troonrede voor heeft gelezen.

" Gewoon een gezellig dagje uit." Zo beschrijft Annigje van der Sluis-Meesters de jaarlijkse activiteit op Prinsjesdag. Sinds 2006 is zij een van de drie organisatoren. In totaal reizen er 66 dames en een paar heren af naar de hofstad in de hoop een glimp op te vangen van de koning, koningin en hun gevolg.

Net zo traditioneel als de hoedjes en koetsen zijn, horen ook de dames uit Staphorst bij het interieur van Prinsjesdag. Annigje: "Mensen herkennen ons. Ze willen met ons op de foto en maken een praatje. Ook de commissaris van de koning is enthousiast. Via hem zijn we uitgenodigd om de Troonrede bij te wonen. Heel bijzonder."

Onderdeel identiteit

Iedereen die uit Staphorst mee wil afreizen naar Den Haag is welkom. Maar op één voorwaarde: "Het moet in klederdracht." "Veel mensen hebben nog wel klederdracht in de kast liggen, maar trekken het niet meer aan. Zonde! Het is onderdeel van onze identiteit. We zijn er trots op en laten het graag zien."