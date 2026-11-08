Directeur vecht tegen ontslag na misbruikzaak op school: 'Ik ben alles kwijt'

De op non-actief gestelde directeur van de Paulusschool in Zoetermeer dreigt definitief haar baan te verliezen vanwege haar handelen rond de ontuchtzaak op de school. Onderwijsstichting Unicoz wil de 50-jarige vrouw ontslaan, omdat zij een melding over de conciërge uit 2022 niet doorgaf. Tijdens een emotionele rechtszaak vertelde de directeur voor het eerst uitgebreid haar verhaal, meldt Omroep West.

Ruim twintig collega's kwamen naar de rechtbank om haar te steunen. De directeur vertelde hoe ze de school acht maanden lang draaiende probeerde te houden, terwijl steeds meer bekend werd over het misbruik door de conciërge. In maart werd ze na een onafhankelijk onderzoek op non-actief gesteld.

"Mijn account werd afgesloten en ik kreeg een contactverbod met collega's en ouders. Ik voelde me geamputeerd, geïsoleerd en eenzaam", vertelde ze.

Afgelopen zomer werd de conciërge veroordeeld. De slachtofferverklaringen in de rechtbank waren toen aangrijpend. De beelden daarvan zie je in de video bovenaan dit artikel.

Eerdere melding niet doorgegeven

De zaak draait om een melding uit 2022. Een moeder vertelde destijds dat de conciërge haar zevenjarige dochter een cadeautje had gegeven en had gekust. Later meldde ze ook dat hij aan de billen van haar dochter had gezeten.

De directeur sprak de conciërge daarop aan, maar meldde de signalen niet bij het schoolbestuur. Volgens Unicoz had zij dat vanwege de wettelijke meldplicht wel moeten doen. Haar advocaat stelt dat de kennis over die meldplicht binnen de hele onderwijsstichting onvoldoende was.

De directeur is zichtbaar aangeslagen door de situatie. "Wat het ergste is? Wat de conciërge heeft gedaan", zei ze geëmotioneerd. "En dat ik dat niet heb gezien."

Opnieuw met elkaar in gesprek

De vrouw wil het liefst terugkeren naar de Paulusschool, maar beseft dat dit moeilijk wordt. Ook het vinden van ander werk blijkt lastig. "Ik ben alles kwijt: mijn netwerk, mijn reputatie", vertelde ze.

De rechter heeft beide partijen gevraagd opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. Unicoz en de directeur hebben daarmee ingestemd. Op 19 november moet duidelijk worden of ze samen tot een oplossing zijn gekomen.