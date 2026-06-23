7 jaar cel geëist tegen ontucht-conciërge Zoetermeer

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 58-jarige Oskar van der V. uit Zoetermeer. De man was tussen 2019 en 2025 werkzaam als conciërge op een basisschool in Zoetermeer. Volgens het OM heeft hij zich schuldig gemaakt aan ontucht met twee leerlingen. Daarnaast wordt hij verdacht van het stiekem filmen van zeker achttien kinderen en het bezit van bijna 200.000 afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen.

"Deze zaak gaat ook over het ernstig beschamen van vertrouwen", zei de officier van justitie. "Kinderen moeten veilig zijn bij volwassenen die verantwoordelijk zijn voor hun welzijn." Volgens het OM is de verdachte "leugenachtig en manipulerend" te werk gegaan.

'Signalen niet serieus genomen'

Eind 2022 meldde zich een moeder bij de schooldirectie met een klacht over de conciërge. Die klacht, en andere zorgwekkende signalen van meerdere ouders, werden door de schoolleiding niet serieus genomen, zo bleek dinsdag tijdens de behandeling van de zaak.

Van der V. was tussen 2018 en 2021 vrijwillig in behandeling voor zijn pedofiele stoornis bij De Waag, een centrum voor forensische geestelijke gezondheidszorg. Toen hij bij de school ging werken, ontstond een conflict met zijn psycholoog. De psycholoog bleef erop hameren dat het fout zou kunnen aflopen, bleek uit een rapportage.

Uiteindelijk dreigde de behandelaar de school te informeren, maar het behandelteam van Van der V. besloot uiteindelijk het beroepsgeheim niet te doorbreken. De verdachte vertelde na zijn indiensttreding bij de school niet aan zijn behandelaars dat hij kinderen filmde. De man zelf zegt dat hij kinderen nooit op een seksuele manier heeft aangeraakt en dat aanrakingen pasten binnen zijn functie.