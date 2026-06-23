Zedenzaak conciërge Zoetermeer voor rechter: misbruik liet diepe sporen na

Slachtoffers en gezinnen van de van ontucht verdachte conciërge uit Zoetermeer hebben tijdens de rechtszaak gebruik gemaakt van spreekrecht. En de verhalen die zij vertellen zijn hartverscheurend. Bij iedereen hebben de verschrikkelijke gebeurtenissen diepe sporen achtergelaten. Ook de verdachte zelf, Oskar van der V. (58) kwam dinsdag aan het woord.

Meerdere ouders trokken al eerder aan de bel over het gedrag van Van der V., blijkt tijdens de zaak. In de rechtszaal namen maar liefst tien ouders het woord, waaronder de moeder die eind 2022 al een officiële melding bij de school maakte nadat haar dochter thuis vertelde dat de conciërge haar had aangeraakt.

Ze las een verklaring voor: "Die volwassen man, die loog over de inhoud van de melding, die ervan maakte dat mijn kind hem te veel opzocht en verklaarde dat hij mijn kind zo zielig vond, omdat ze geen vader heeft, werd zonder enige twijfel geloofd. Terwijl het verhaal van mijn dochter niet serieus werd genomen."

Ze vervolgt: "Uiteraard heb ik het verhaal van mijn dochter altijd geloofd, maar het bleek een onmogelijke opgave om de schoolleiding ook maar enigszins te bewegen om nader onderzoek te doen naar zijn gedrag", zei zij. "De strijd over de waarheid die toen volgde, was onmenselijk voor mij als moeder."

'Huilend wakker'

Daarnaast kwamen er dus ook andere ouders aan het woord. Die vertelden dat het ontucht en daarnaast het filmen van de kinderen ervoor heeft gezorgd dat de kinderen niet meer naar de speeltuin, de wc of naar een afgesloten ruimte durven. "'s Nachts schrikt ze huilend wakker", zegt een moeder. "Mijn dochter is bang voor mannen met zwarte schoenen, omdat die haar doen denken aan meester Oskar."

Een ander kind werd slachtoffer toen ze pas drie weken in de kleuterklas zat. "Het is een nachtmerrie", zei haar moeder in de rechtbank. "Op Bevrijdingsdag vroeg ze of iedereen vrij kwam, of meester Oskar ook vrij zou komen."

In de rechtszaal werd dinsdag ook bekend dat sommige ouders onlangs op de hoogte zijn gebracht van het gegeven dat beelden van hun kinderen bij Van der V. zijn aangetroffen.

Verdachte spreekt

De verdachte zelf heeft dinsdag aangegeven met pedoseksuele gevoelens te worstelen: "Ik heb dit nou eenmaal. Ik kan er niet heel veel aan doen, behalve hulp zoeken." Voor deze gevoelens volgde hij sinds 2018 een behandeling, op vrijwillige basis. Zijn behandelaars raadden hem af om op de school te gaan werken, maar Van der V. zei desondanks "verplicht" te zijn om de baan te nemen omdat hij een bijstandsuitkering ontving.

Van der V. kwam op de radar van de politie toen ze hem aantroffen in een chatapp waarin hij fantasieën en beelden van seksueel kindermisbruik deelde. Na zijn aanhouding bleek dat meerdere docenten al eerder vonden dat de kinderen veel bij de conciërge zaten. Een docent vertelde dat zij hem al vaker had aangesproken, net als de directeur. Ook zou de docent hebben gezien dat Van der V. de kinderen filmde.

In totaal zijn er achttien aangiftes gedaan. Er zijn nog enkele kinderen die aan hun ouders hebben verteld dat de verdachte hen filmde, maar van hen zijn geen beelden aangetroffen. Van der V. was sinds december 2019 werkzaam op de school. In zijn woning werden ook drugs, kinderkleding en kindersekspoppen aangetroffen.