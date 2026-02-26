OM: 18 kinderen in beeld in zaak tegen conciërge Zoetermeer

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt donderdag dat achttien kinderen in beeld zijn in de kinderpornozaak tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Tien van hen zijn geïdentificeerd. Naar de andere acht kinderen loopt het onderzoek nog.

De Zoetermeerse conciërge Oskar van der V. (57) werd in september 2025 aangehouden. Hij wordt verdacht van ontucht met twee meisjes, het bezit van kinderporno, het maken van kinderporno en het verspreiden van kinderporno. Hij zou de slachtoffers stiekem hebben gefilmd op de school waar hij werkte.

In september 2025 was er een informatieavond voor ouders over de zaak. In de onderstaande video zie je de reacties van verschillende ouders:

1:16 Ouders kinderen school Zoetermeer willen antwoorden: 'Wat is er met mijn kind gebeurd?'

Schokkende getallen

Bij de verdachte zijn meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden. Daartussen zitten ook afbeeldingen die hij zelf zou hebben gemaakt. In de rechtszaak stelde de officier van justitie dat de verdenkingen tegen de verdachte zijn toegenomen. "Hij had een seksuele intentie, iets wat hij eerder betwist heeft." Tijdens de zitting zei de verdachte niets.