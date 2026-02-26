Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
OM: 18 kinderen in beeld in zaak tegen conciërge Zoetermeer

OM: 18 kinderen in beeld in zaak tegen conciërge Zoetermeer

Crime

Vandaag, 14:06 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt donderdag dat achttien kinderen in beeld zijn in de kinderpornozaak tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Tien van hen zijn geïdentificeerd. Naar de andere acht kinderen loopt het onderzoek nog.

De Zoetermeerse conciërge Oskar van der V. (57) werd in september 2025 aangehouden. Hij wordt verdacht van ontucht met twee meisjes, het bezit van kinderporno, het maken van kinderporno en het verspreiden van kinderporno. Hij zou de slachtoffers stiekem hebben gefilmd op de school waar hij werkte.

In september 2025 was er een informatieavond voor ouders over de zaak. In de onderstaande video zie je de reacties van verschillende ouders:

Ouders kinderen school Zoetermeer willen antwoorden: 'Wat is er met mijn kind gebeurd?'
1:16

Ouders kinderen school Zoetermeer willen antwoorden: 'Wat is er met mijn kind gebeurd?'

Schokkende getallen

Bij de verdachte zijn meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden. Daartussen zitten ook afbeeldingen die hij zelf zou hebben gemaakt. In de rechtszaak stelde de officier van justitie dat de verdenkingen tegen de verdachte zijn toegenomen. "Hij had een seksuele intentie, iets wat hij eerder betwist heeft." Tijdens de zitting zei de verdachte niets.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Ouders emotioneel bij bijeenkomst ontucht school Zoetermeer: 'Je wilt antwoorden'
Ouders emotioneel bij bijeenkomst ontucht school Zoetermeer: 'Je wilt antwoorden'
'Al eerder melding over conciërge Zoetermeer die vastzit voor kinderporno'
'Al eerder melding over conciërge Zoetermeer die vastzit voor kinderporno'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.