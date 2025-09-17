Ouders emotioneel bij bijeenkomst ontucht school Zoetermeer: 'Je wilt antwoorden'

Het was woensdagavond een loodzware avond voor ouders van kinderen op een basisschool in Zoetermeer, waar een conciërge (57) wordt verdacht van het maken van kinderporno. Er werd een bijeenkomst georganiseerd waar ouders vragen konden stellen, maar veel antwoorden kregen ze niet.

Dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat de Zoetermeerder ook op de school waar hij werkte stiekem foto's en video's zou hebben gemaakt, die mogelijk kinderpornografisch zijn. In totaal zijn honderdduizenden afbeeldingen en video's in beslag genomen. Ook wordt de man verdacht van ontucht met twee meisjes.

Gemoederen liepen hoog op

Ouders willen weten: wat is er met mijn kind gebeurd? Een antwoord op die vraag, kregen ze niet. De gemoederen liepen daarom ook hoog op. "Het was emotioneel en heel heftig voor het team van de school en voor de ouders", zegt een ouder na afloop tegen Hart van Nederland. "Ik heb geen antwoord gekregen op de vragen waar ik mee zit. Ik wil weten in welke gevangenis hij zit, meer wil ik niet weten."

"Ik ben bezorgd. Vervelend is een understatement", zegt een andere ouder. "We kregen geen antwoord op inhoudelijke vragen, omdat het onderzoek nog loopt. Dat maakt het wel lastig. Ik wil meer ins en outs horen." Nog twee ouders laten weten dat er vooral een hoop woede heerst. "Wij willen weten of ons kind op die foto's staat, dan kunnen we het afsluiten."

Burgemeester van Zoetermeer Michel Bezuijen was woensdagavond ook aanwezig bij de bijeenkomst "om ouders te steunen", vertelt hij tegen Hart van Nederland. "Het is een ernstige kwestie. De emoties liepen hoog op. Ouders hebben onzekerheid en angst. Het belangrijkste is dat mensen geïnformeerd blijven."

Lang onderzoek

De man werd op 2 september aangehouden en vorige week donderdag voorgeleid voor de raadkamer. Die besloot zijn voorarrest met negentig dagen te verlengen. De politie kwam de man op het spoor omdat hij actief was op de chatapp TeleGuard. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het onderzoek lange tijd in beslag neemt, omdat alle afbeeldingen en video's moeten worden bestudeerd.