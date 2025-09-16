Opgepakte conciërge filmde stiekem op school, ouders bang: 'Staat mijn kind ertussen?'

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de aangehouden conciërge van een basisschool in Zoetermeer heimelijk kinderen op die school heeft gefilmd. De 57-jarige man werd begin september opgepakt op verdenking van het bezit en vervaardigen van kinderporno en ontucht met twee meisjes.

Volgens persofficier van justitie Susanne van Dongen kwam de man naar voren in een landelijk onderzoek naar kinderporno. "Op gegevensdragers zijn honderdduizenden foto’s en video’s aangetroffen. Een klein deel daarvan is onderzocht. Daaruit blijkt dat er ook opnames tussen zitten die op de basisschool zijn gemaakt."

De raadkamer besloot vorige week het voorarrest van de man met negentig dagen te verlengen. Het onderzoek is volgens het OM nog volop gaande. Over de periode waarin de beelden zijn gemaakt kan nog niets worden gezegd.

Ouders in shock

Ouders van kinderen op de school zijn zwaar aangeslagen. Een vader, die anoniem wil blijven, vertelt aan Hart van Nederland: "Je hebt het gevoel dat je je kind veilig naar school brengt en ophaalt zonder dat daar gekke dingen gebeuren, maar dan komt ineens een bericht dat iemand is opgepakt voor kinderporno. Dan zakt de moed in je schoenen."

De conciërge is voor de vader geen onbekende. "Hij stond elke ochtend bij de deur en deed die open voor de kinderen. Het vertrouwen is weg. Je denkt ook meteen: staat mijn kind ertussen? Dat is de grootste angst."

Woensdag organiseert de school een bijeenkomst voor ouders, waar vragen kunnen worden gesteld en zorgen besproken. Ook de vader heeft vragen. "Hoe kan iemand aan het werk op een school met zo'n achtergrond? Hoe goed wordt er gecheckt, want er zijn best wel wat foto's. Hoe lang is hij al bezig? Ik hoop dat er wat meer duidelijkheid komt."