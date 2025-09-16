Conciërge (57) van basisschool in Zoetermeer opgepakt voor kinderporno

Een 57-jarige conciërge van een basisschool in Zoetermeer wordt verdacht van het maken en in bezit hebben van kinderporno. De Zoetermeerder zou ook op de school waar hij werkte stiekem foto's en video's hebben gemaakt, die mogelijk kinderpornografisch zijn. In totaal zijn honderdduizenden afbeeldingen en video's in beslag genomen.

Hij wordt ook verdacht van ontucht met twee meisjes, waarbij het volgens het Openbaar Ministerie zou gaan om "korte oppervlakkige aanrakingen". De politie heeft de ouders van de meisjes op de hoogte gesteld.

De man werd op 2 september aangehouden en vorige week donderdag voorgeleid voor de raadkamer. Die besloot zijn voorarrest met negentig dagen te verlengen, meldt het OM dinsdag. De politie kwam de man op het spoor omdat hij actief was op de chatapp TeleGuard.

Het OM gaat ervan uit dat het onderzoek lange tijd in beslag neemt, omdat alle afbeeldingen en video's moeten worden bestudeerd.

ANP