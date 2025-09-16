Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Conciërge (57) van basisschool in Zoetermeer opgepakt voor kinderporno

Conciërge (57) van basisschool in Zoetermeer opgepakt voor kinderporno

Crime

Vandaag, 16:43

Link gekopieerd

Een 57-jarige conciërge van een basisschool in Zoetermeer wordt verdacht van het maken en in bezit hebben van kinderporno. De Zoetermeerder zou ook op de school waar hij werkte stiekem foto's en video's hebben gemaakt, die mogelijk kinderpornografisch zijn. In totaal zijn honderdduizenden afbeeldingen en video's in beslag genomen.

Hij wordt ook verdacht van ontucht met twee meisjes, waarbij het volgens het Openbaar Ministerie zou gaan om "korte oppervlakkige aanrakingen". De politie heeft de ouders van de meisjes op de hoogte gesteld.

De man werd op 2 september aangehouden en vorige week donderdag voorgeleid voor de raadkamer. Die besloot zijn voorarrest met negentig dagen te verlengen, meldt het OM dinsdag. De politie kwam de man op het spoor omdat hij actief was op de chatapp TeleGuard.

Het OM gaat ervan uit dat het onderzoek lange tijd in beslag neemt, omdat alle afbeeldingen en video's moeten worden bestudeerd.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? Je ziet het in onderstaande video.

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.