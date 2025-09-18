Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Al eerder melding over conciërge Zoetermeer die vastzit voor kinderporno'

'Al eerder melding over conciërge Zoetermeer die vastzit voor kinderporno'

Crime

Vandaag, 18:05

Link gekopieerd

Over de conciërge van een Zoetermeerse basisschool, die nu vastzit op verdenking van ontucht met twee meisjes en het in bezit hebben en maken van kinderporno, is twee jaar geleden al een melding gedaan. Dat bevestigt de Unicoz onderwijsgroep, waar de school onder valt, aan Omroep West.

Volgens een woordvoerder is de melding destijds bij de interne vertrouwenspersoon gedaan door een ouder. Er is daarna een gesprek geweest met de conciërge. Daarbij waren ook de desbetreffende ouder, de directeur en de vertrouwenspersoon aanwezig. Hoe het gesprek is verlopen, kan de onderwijsgroep uit privacyoverwegingen niet zeggen. Het heeft er in ieder geval niet toe geleid dat er aangifte is gedaan.

Woensdagavond was er een informatieavond voor ouders over de zaak, maar die riep meer vragen op dan dat er antwoorden kwamen. In de onderstaande video vertellen zij wat er precies is gezegd:

Ouders kinderen school Zoetermeer willen antwoorden: 'Wat is er met mijn kind gebeurd?'
1:16

Ouders kinderen school Zoetermeer willen antwoorden: 'Wat is er met mijn kind gebeurd?'

In totaal zijn honderdduizenden afbeeldingen en video's in beslag genomen door de politie. "We hebben op dit moment een klein deel onderzocht en een deel daarvan blijkt op school gemaakt te zijn", zei het Openbaar Ministerie (OM) daar woensdag over.

ANP

Lees ook

Ouders emotioneel bij bijeenkomst ontucht school Zoetermeer: 'Je wilt antwoorden'
Ouders emotioneel bij bijeenkomst ontucht school Zoetermeer: 'Je wilt antwoorden'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.