'Al eerder melding over conciërge Zoetermeer die vastzit voor kinderporno'

Over de conciërge van een Zoetermeerse basisschool, die nu vastzit op verdenking van ontucht met twee meisjes en het in bezit hebben en maken van kinderporno, is twee jaar geleden al een melding gedaan. Dat bevestigt de Unicoz onderwijsgroep, waar de school onder valt, aan Omroep West.

Volgens een woordvoerder is de melding destijds bij de interne vertrouwenspersoon gedaan door een ouder. Er is daarna een gesprek geweest met de conciërge. Daarbij waren ook de desbetreffende ouder, de directeur en de vertrouwenspersoon aanwezig. Hoe het gesprek is verlopen, kan de onderwijsgroep uit privacyoverwegingen niet zeggen. Het heeft er in ieder geval niet toe geleid dat er aangifte is gedaan.

Woensdagavond was er een informatieavond voor ouders over de zaak, maar die riep meer vragen op dan dat er antwoorden kwamen. In de onderstaande video vertellen zij wat er precies is gezegd:

1:16 Ouders kinderen school Zoetermeer willen antwoorden: 'Wat is er met mijn kind gebeurd?'

In totaal zijn honderdduizenden afbeeldingen en video's in beslag genomen door de politie. "We hebben op dit moment een klein deel onderzocht en een deel daarvan blijkt op school gemaakt te zijn", zei het Openbaar Ministerie (OM) daar woensdag over.

ANP