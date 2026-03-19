Directeur basisschool Zoetermeer weg na ontucht door conciërge

In de nasleep van een ontuchtzaak bij een basisschool in Zoetermeer is de directeur van de school op non-actief gesteld. Dat is te lezen in een brief die woensdag is verstuurd aan ouders en verzorgers van kinderen van de school. Donderdag bleef de school dicht en dat is ook vrijdag het geval. Uit een onafhankelijk onderzoek zou blijken dat er vanuit leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel stevige kritiek is op het optreden van de directeur.

Een 57-jarige conciërge zit vast op verdenking van ontucht met leerlingen en het maken en bezitten van kinderporno. De Zoetermeerder Oskar van der V. zou op de school waar hij werkte stiekem foto's en video's hebben gemaakt, die mogelijk kinderpornografisch zijn.

Het vervangen van de directeur van de school vloeit voort uit een onderzoek dat het bestuur van onderwijsgroep Unicoz, waaronder de school valt, liet doen naar de situatie. Dit onderzoek werd halverwege maart afgerond. "Wij hebben het zorgvuldig gelezen en nemen de bevindingen volledig over, inclusief de conclusies en aanbevelingen", schrijft het bestuur.

In september 2025 was er een informatieavond voor ouders over de zaak.

Man ook verdacht van ontucht

In totaal zijn honderdduizenden afbeeldingen en video's in beslag genomen. Van der V. werd in september 2025 aangehouden. De man wordt ook verdacht van ontucht met twee meisjes, waarbij het volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou gaan om 'korte oppervlakkige aanrakingen'.

De zaak leidde eerder al tot grote onrust onder ouders en personeel. In september 2025 kondigde het bestuur van de Unicoz onderwijsgroep een onafhankelijk onderzoek aan. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en daaruit blijkt dat er forse kritiek is op de schoolleiding.