Conciërge in zedenzaak Zoetermeer filmde stiekem 15 kleuters op school

Een Zoetermeerse conciërge die wordt verdacht van ontucht en het maken van kinderporno zou in totaal vijftien meisjes, kleuters, stiekem hebben gefilmd op de school waar hij werkte. Dat gebeurde op een "wijze dat wij menen dat er sprake is van het maken van kinderporno", aldus de officier van justitie tijdens een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Den Haag vrijdag. Tien kinderen zijn nog niet geïdentificeerd.

De 57-jarige Oskar van der V. zou met twee kinderen ontucht hebben gepleegd. Dat zou zijn gebeurd in een kast op school. De conciërge wordt ook verdacht van het bezit van kinderporno. Er zijn bij hem meer dan 100.000 afbeeldingen van kinderporno aangetroffen. Hij haalde dat in grote hoeveelheden binnen.

De feiten zouden zijn gepleegd vanaf 2019. V. werd op 2 september aangehouden. De volgende inleidende zitting staat gepland op 26 februari. Tot die tijd blijft de verdachte in de cel.