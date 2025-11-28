Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Conciërge in zedenzaak Zoetermeer filmde stiekem 15 kleuters op school

Rechtszaak

Vandaag, 22:14

Link gekopieerd

Een Zoetermeerse conciërge die wordt verdacht van ontucht en het maken van kinderporno zou in totaal vijftien meisjes, kleuters, stiekem hebben gefilmd op de school waar hij werkte. Dat gebeurde op een "wijze dat wij menen dat er sprake is van het maken van kinderporno", aldus de officier van justitie tijdens een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Den Haag vrijdag. Tien kinderen zijn nog niet geïdentificeerd.

De 57-jarige Oskar van der V. zou met twee kinderen ontucht hebben gepleegd. Dat zou zijn gebeurd in een kast op school. De conciërge wordt ook verdacht van het bezit van kinderporno. Er zijn bij hem meer dan 100.000 afbeeldingen van kinderporno aangetroffen. Hij haalde dat in grote hoeveelheden binnen.

De feiten zouden zijn gepleegd vanaf 2019. V. werd op 2 september aangehouden. De volgende inleidende zitting staat gepland op 26 februari. Tot die tijd blijft de verdachte in de cel.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Verdenkingen in zedenzaak schoolconciërge Zoetermeer uitgebreid: 5 leerlingen slachtoffer
Verdenkingen in zedenzaak schoolconciërge Zoetermeer uitgebreid: 5 leerlingen slachtoffer
'Al eerder melding over conciërge Zoetermeer die vastzit voor kinderporno'
'Al eerder melding over conciërge Zoetermeer die vastzit voor kinderporno'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.