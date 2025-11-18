Terug

Verdenkingen in zedenzaak schoolconciërge Zoetermeer uitgebreid: 5 leerlingen slachtoffer

Crime

Vandaag, 17:15

Het Openbaar Ministerie heeft de zedenverdenkingen tegen een conciërge uit Zoetermeer uitgebreid. De 57-jarige man werd al verdacht van het bezit van kinderporno, het stiekem maken van foto's en video's op de basisschool waar hij werkte en het plegen van ontucht met twee meisjes. Inmiddels heeft het OM vijf slachtoffers in beeld, allen leerlingen van de school.

Van de vijf meisjes heeft de conciërge beelden gemaakt op school. Vermoed wordt dat drie van hen ook slachtoffer zijn van ontucht. De man zou ze kort en oppervlakkig hebben aangeraakt, aldus het OM. De ouders van de vijf meisjes zijn geïnformeerd.

In september was er een informatieavond voor ouders over de zaak, maar die riep meer vragen op dan er antwoorden kwamen:

Honderdduizenden afbeeldingen en video's

Op digitale apparaten van de conciërge werden honderdduizenden afbeeldingen en video's gevonden, waaronder van jonge kinderen op de school. Het OM denkt de komende tijd meer slachtoffers te identificeren. Op de tot nu toe onderzochte beelden zijn alleen meisjes gezien.

