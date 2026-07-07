Zeven jaar cel en tbs voor oud-conciërge die kinderen misbruikte

De rechtbank heeft de 58-jarige Oskar van der V. uit Zoetermeer veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor ontucht met zeven jonge kinderen en het maken en bezitten van beelden van seksueel kindermisbruik. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Van der V. werkte tussen 2019 en 2025 als conciërge op een basisschool in Zoetermeer. Volgens de rechtbank filmde hij in die periode achttien meisjes stiekem. In één geval verspreidde hij de beelden ook. Daarnaast moet hij de ouders van zes slachtoffers ieder 2.000 euro schadevergoeding betalen.

'Mijn dochter was slechts 4', aangrijpende slachtofferverklaringen rond ontuchtzaak Zoetermeer. Bekijk het in de video bovenaan dit artikel.

De zaak kwam aan het licht nadat eind 2022 een moeder een klacht indiende bij de schoolleiding. Volgens de rechtbank werden die melding en andere zorgwekkende signalen van ouders destijds niet serieus genomen.

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Verminderd toerekeningsvatbaar

Deskundigen concludeerden dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is vanwege een pedofiele stoornis. De rechtbank neemt die conclusie over, maar stelt ook vast dat hij 'geraffineerd' te werk ging. Zo gebruikte hij een app waarmee niet zichtbaar was dat hij filmde. Volgens de rechtbank wist hij daarmee dat zijn handelen onacceptabel was.

Tijdens de rechtszaak verklaarde Van der V. dat de meisjes hem vaak zelf opzochten. De rechtbank verwierp dat verweer. "Wat er is gebeurd, is op geen enkele wijze, ook niet indirect, aan de zeer jonge slachtoffers te wijten", aldus de rechtbank.