Kind met traumahelikopter naar ziekenhuis na botsing met vrachtwagen

Bij een ernstig ongeluk tussen een fietser en vrachtwagen in Ede is donderdagmiddag een kind gewond geraakt. Het kind reed op een fiets toen het geschept werd door een passerende vrachtwagen, meldt de Gelderlander.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur op de Slotlaan op de kruising met de Kranenburg. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. Het kind is met de traumahelikopter naar een ziekenhuis gevlogen. Hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is onbekend.