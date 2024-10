Jongetje aangereden door auto in Geldrop, traumahelikopter landt in speeltuintje

Een jongetje is zondag aangereden door een auto in Geldrop. Bij het oversteken zag het jongetje de auto over het hoofd, aldus de politie. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk of de jongen licht- of zwaargewond is. Ook is de leeftijd van het kind onbekend.

Volgens een videocorrespondent ter plaatse rende het jongetje achter een vriendje aan richting een speeltuin aan de overkant van de weg. Toen het jongetje achter een geparkeerde auto vandaan kwam, zag de bestuurder van de auto hem te laat.

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeval om hulp te verlenen. De helikopter landde midden in het speeltuintje, en dat trok veel bekijks.

Het jongetje is in de ambulance behandeld door een trauma-arts om vervolgens naar het ziekenhuis te worden gebracht.