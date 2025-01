Jonge fietser zwaargewond na aanrijding met lijnbus in Oosterbeek

Een minderjarige fietser is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een bus op de Utrechtseweg in Oosterbeek. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

Rond 01.00 uur stak de jonge fietser over bij verkeerslichten, waarna de lijnbus hem raakte. Het slachtoffer vloog volgens de correspondent enkele meters door de lucht en kwam hard op het asfalt terecht.

De fietser is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.